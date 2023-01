† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Maroulla Kazamias

(From Kato Lefkara – Cyprus)

2/7/1933 – 1/1/2023

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Maroulla Kazamia at the age of 89 on 1st of January 2023.

She leaves behind her beloved husband Takis, her two sisters Christalla and Panayiota, her two brothers George, Andreas and her deceased brother †Harry, along with many relatives.

The funeral service will take place on Monday 30th January 2023 at St. Panteleimon Greek Orthodox Church, Kenton Road, Harrow, HA3 9QN at 12pm, followed by a burial at New Southgate Cemetery and Crematorium, N11 1JJ at 2pm. A wake will follow at St. Katherine’s Greek Church Hall, N20 0NL.

There will be a donation box for the church for those who wish to donate.



† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Μαρούλλα Καζαμία

(από τα Κάτω Λεύκαρα, Κύπρος)

Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης μας Μαρούλλας Καζαμία, η οποία απεβίωσε την 1η Ιανουαρίου του 2023, σε ηλικία 89 ετών.

Καταλείπει τον σύζυγο της Τάκη και τα αδέλφια της Χρυστάλλα, Παναγιώτα, Γιώργο και Ανδρέα. Ο αδελφός της † Χάρης, απεβίωσε. Αφήνει, επίσης, πολλούς συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 από τον ιερό ναό Αγίων Παντελεήμονος και Παρασκευής, 660 Kenton Road, Harrow, Middx. HA3 9QN, στις 12 το μεσημέρι. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate, N11 1JJ στις 2μμ. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στην αίθουσα εκδηλώσεων του ιερού ναού Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 0NL. Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν εισφορές εις μνήμη της για την εκκλησία, στη διάρκεια της κηδείας

Parikiaki extend their condolences to the family