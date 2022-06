Nicolas Economou

(from Aradippou)

13.05.1940 – 14.06.2022

It is with great sadness that we announce the death of our beloved husband, father, grandfather and great grandfather Nicolas Economou on the 14 June 2022 at the age of 72. He died peacefully at this home, surrounded by his family. He leaves behind his wife Christalla Economou, 5 Children: Androulla, Maria, Kiri, Anthie & Lenny, 4 son-in-laws: Peter, Abs, Harry & George, 10 Grandchildren: Nicola, Christalla, Louis, Chloe, Lucas, Georgio, Nicholas, Amelia, Michael & Nicolas and 3 Great Grandchildren: Harrie, George and Maxamillion. Nicolas came to England in 1964 and worked in London as a Tailor. Manyof you will remember him as Nicolas of London in Goswell Road EC1. The funeral will be held in Aradippou, Cyprus, at St Lucas’ church,on 4th July at 5pm. For further details please ring: 07737151216

Νικόλας Οικονόμου

(από την Αραδίππου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου Νικόλα Οικονόμου, ο οποίος απεβίωσε ήσυχα στο σπίτι του, στις 14 Ιουνίου 2022, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, σε ηλικία 72 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Χρυστάλλα Οικονόμου, 5 παιδιά: Ανδρούλλα, Μαρία, Kiri, Άνθη & Λένο, 4 γαμπρούς: Παναγιώτης, Abs, Χάρη & Γιώργος, 10 εγγόνια:Νίκολα, Χρυστάλλα, Λούις, Χλόη, Λούκα, Γεώργιο, Νικόλα, Αμέλια, Μιχάλη and Νικόλας και 3 δισέγγονα: Χάρη, Γιώργο και Maxamillion. Ο Νικόλας Οικονόμου ήρθε στην Αγγλία το 1964 και εργάστηκε στο Λονδίνο ως ράφτης. Πολλοί από εσάς θα τον θυμάστε ως ο Νικόλας του Λονδίνου στο Goswell Road EC1. Η κηδεία του θα τελεστεί στην Κύπρο και τη γενέτειρά του Αραδίππου από την εκκλησία του Αγίου Λουκά τη Δευτέρα 4 Ιουλίου, στις 5μμ. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 07737151216

