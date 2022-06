Anthoulla Pyrkou

(from Pera Chorio, Nisou)

20 March 1951 – 28 May 2022

It is with huge sadness that we announce the passing of our beautiful mum, Anthoulla Pyrkou. She leaves behind children, Lefki, Demetrios & Christalla, son-in-law’s George & Andreas, daughter-in-law Michelle, grandchildren Georgia, Andreana, Odyssea, Andrew, Andreas, Alexander & Chloe, brother Andricos, relatives and friends. The kindest, most graceful soul who was so loved. She was our absolute world; we are truly heartbroken.

The funeral will take place on Tuesday 21st June 2022, at The Twelve Apostles Church, at 12.30pm. Mum will be laid to rest at New Southgate cemetery, at 2.30pm (St Sophia section). The wake will also take place here. There is no need to wear black. You are welcome to send floral tributes to Demetriou & English on the morning of the funeral. Rest in peace mum. You can now be with dad

Fly, fly away

Spread your wings

Fly, soar high soar far

You’re free now

Fly away from your hurt

The pain that has kept you grounded is no more

Let the wind carry you

Have no fear, just fly

Upton the heavens you go

Go to where dreams travel

Where prayers go, where beauty is

Fly, fly away our angel

You have truly earned your wings

No more crying

No more tears

Spread your wings angel

Fly, fly away

Ανθούλα Πύρκου

(από Πέρα Χωριό-Νήσου, Κύπρος)

Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της όμορφης μαμάς μας, Ανθούλας Πύρκου. Αφήνει πίσω τα παιδιά της, Λεύκη, Δημήτριος και Χρυστάλλα, γαμπρούς Γεώργιος και Ανδρέας, νύφη Μισέλ, εγγόνια Γεωργία, Ανδριάνα, Οδυσσέα, Άντριου, Ανδρέα, Αλεξάντερ και Χλόη,

αδελφό Ανδρίκο, συγγενείς και φίλους. Η πιο ευγενική, και η πιο χαριτωμένη ψυχή που αγαπήθηκε πολύ. Ήταν όλος ο κόσμος μας, είμαστε πραγματικά ραγισμένοι. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, στον Ναό των Δώδεκα Αποστόλων, στις 12.30 μ.μ., και η ταφή θα γίνει στο

κοιμητήριο του New Southgate, στις 14.30μμ (τμήμα Αγίας Σοφίας). Η αφύπνιση επίσης θα γίνει στο κοιμητήριο.Δεν χρειάζεται να φοράτε μαύρα. Είστε ευπρόσδεκτοι να στείλετε λουλούδια στα γραφεία κηδειών του Demetriou & English το πρωί της κηδείας. Αναπαύσου εν ειρήνη μαμά. Τώρα μπορείς να είσαι με τον μπαμπά μας

Πέτα, πέτα μακριά

Άπλωσε τα φτερά σου

Πετάξτε, πέταξε ψηλά πέταξε μακριά

Είσαι ελεύθερη τώρα

Πέτα μακριά από την πληγή σου

Ο πόνος που σε κράτησε προσγειωμένο δεν είναι πια

Αφήστε τον άνεμο να σας παρασύρει

Μην φοβάσαι, απλώς πέταξε

Πάνω στους ουρανούς πηγαίνεις

Πήγαινε εκεί που ταξιδεύουν τα όνειρα

Εκεί που πάνε οι προσευχές, όπου είναι η ομορφιά

Πέταξε, πέταξε άγγελε μας

Κέρδισες πραγματικά τα φτερά σου

Όχι άλλα δάκρυα

Όχι άλλα δάκρυα

Άνοιξε τα φτερά σου άγγελε

Πέτα, πέτα μακριά

