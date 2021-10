Yianni Stylli

(from Avgorou, Cyprus)

09.12.1929 – 03.10.2021

It is with great sadness that we announce the death of Yianni Stylli on Sunday 3 October 2021, at the age of 91. He leaves behind, his wife Georgia Stylli, son Stelio, daughter Elenitsa, grandchildren, John, Michelle, Marie and Victor and great grandchildren, Steven, Lilyanna and Thomas. Dad and mum ran the A1 Cafe on Montague Road, Edmonton for 27 years before retiring to Cyprus in 1990, eventually settling in Ormideia. Dad was an avid gardener and created an oasis of green at their house in Ormideia, an achievement he was very proud of. Due to dads failing health, he and mum returned to the UK in 2015. Dad died peacefully at home after a long illness. He will be sadly missed. The funeral service will take place at St John the Baptist Church, Wightman Road, N8 0LY at 12pm Wednesday 20th October, followed by Trent Park cemetery, Cockfosters Road at 2pm. There will be refreshments after. No flowers please, donations to the North London Hospice, on the day or via the JustGiving website, details to follow.

Γιάννη Στύλλη

(από Αυγόρου, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Γιάννη Στύλλη την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 91 ετών. Αφήνει πίσω την σύζυγό του Γεωργία Στύλλη, τον γιο του Στέλιο, την κόρη του Ελενίτσα, τα εγγόνια του Τζον, Μισέλ, Μαρί και Βίκτορ και τα δισέγγονά του, τον Στίβεν, την Λιλιάνα και τον Τόμας. Ο μπαμπάς και η μαμά διατηρούσαν το A1 Cafe στο Montague Road, στο Edmonton για 27 χρόνια, προτού συνταξιοδοτηθούν στην Κύπρο το 1990, όπου τελικά εγκαταστάθηκαν στην Ορμήδεια. Ο μπαμπάς ήταν μανιώδης κηπουρός και δημιούργησε μια όαση πρασίνου στο σπίτι τους στην Ορμήδεια, επίτευγμα για το οποίο ήταν πολύ περήφανος. Λόγω προβλημάτων υγείας του πατέρα μας, οι γονείς μας επέστρεψαν στην Αγγλία το 2015. Ο μπαμπάς απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι μετά από μακροχρόνια ασθένεια. Θα λείψει πολύ σε όλους μας. Η κηδεία θα τελεσθεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, Wightman Road, N8 0LY στις 12μμ την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου και η ταφή στο κοιμητήριο του Trent Park, Cockfosters Road στις 14:00μμ. Μετά την ταφή θα σερβιριστούν αναψυκτικά. Παρακαλώ πολύ όχι λουλούδια, οι δωρεές να σταλθούν στο Βόρειο Λονδίνο Hospice, την ημέρα της κηδείας ή μέσω της ιστοσελίδας JustGiving, όπου θα βρείτε λεπτομέρειες.

Parikiaki extend their condolences to the family