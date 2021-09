It is with deep sadness that we have to announce Angeliki (Evangelia/Angela) Nicolaou died on the 5th September 2021. She was 6 weeks away from her 88th birthday. She leaves behind her daughters Stella and Nicol and her grandchildren Tyrone and Angela. Angeliki came to London in 1955 where she met and married her husband – the late Nicos Nisiforos Nicolaou. She was from Sykopetra, Limassol, Cyprus. They had 3 daughters (one of which, Helen, passed from cancer in 2004). Angeliki was a much loved, caring, family person. She was noted for her never-ending smile. She was always at hand to comfort and support her family and friends. She worked as a seamstress for most of her working life and retired to Cyprus. In recent years she returned to the UK where she lived with Stella. We pray that she is now in Heaven and with the Angels. The funeral is to be held on the 23rd September 2021 at St.Mary’s Church/Panayia, Trinity Road, N22 8LB at 1pm. The burial will then take place at New Southgate Cemetery. The wake will then follow at Stella’s (for more information call 07850 251804 ).

The family are fundraising for the Alzheimer’s Society in memory of Angeliki Nicolaou.

For donations, please click on the link below:

https://angelikinicolaou.muchloved.com

Donation boxes will also be available at the Church on the day.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι η Αγγελική (Ευαγγελία/Άντζελα) Νικολάου απεβίωσε στις 5 Σεπτεμβρίου 2021. Σε έξι εβδομάδες θα γιόρταζε τα 88α γενέθλιά της. Αφήνει πίσω τις κόρες της Στέλλα και Νικόλ και τα εγγόνια της Τάιρον και Άντζελα.

Η Αγγελική ήρθε στο Λονδίνο το 1955 όπου γνώρισε και παντρεύτηκε τον σύζυγό της – τον αείμνηστο Νίκο Νησιφόρο Νικολάου. Ήταν από τη Συκόπετρα της Λεμεσού. Είχαν 3 κόρες (μία από τις οποίες, η Ελένη, απεβίωσε από καρκίνο το 2004). Η Αγγελική ήταν ένα πολύ αγαπημένο, στοργικό άτομο που αγαπούσε την οικογένειά της. Διακρινόταν για το υπέροχο χαμόγελό της. Ήταν πάντα εκεί για να παρηγορήσει και να υποστηρίξει την οικογένεια και τους φίλους της. Εργάστηκε ως μοδίστρα για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της και, αργότερα, αποσύρθηκε στην Κύπρο.

Τα τελευταία χρόνια είχε επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου ζούσε με τη Στέλλα.

Προσευχόμαστε να βρίσκεται τώρα στον Παράδεισο και με τους Αγγέλους.

Η κηδεία της θα τελεσθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 στην εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Road, N22 8LB στη 1μμ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate. Η παρηγοριά θα ακολουθήσει στης Στέλλας (καλέστε 07850 251804 για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 07850 251804 ).

Η οικογένεια συγκεντρώνει χρήματα για το Alzheimer’s Society στην μνήμη της Αγγελικής Νικολάου. Για δωρεές κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://angelikinicolaou.muchloved.com

Κουτιά δωρεάς θα είναι επίσης διαθέσιμα στην Εκκλησία την ημέρα.

Parikiaki extends their condolences to the family