ANNOUNCEMENT OF DEATH – FUNERAL

Nikolaos Goumas

(from Piraeus resident of London)

We are deeply saddened to announce the death of our beloved Nikos Goumas, who passed away at the age of 81, on Monday, September 6, 2021.

He leaves his wife Myrofora and his beloved relatives and friends. He was known to many as a kind, loyal and kind-hearted man.

The funeral service will be held on Tuesday, September 28, 2021 at 1:00 pm from St. Demetrius Church Logan Road, London N9 0LP and burial at 2:30 pm at Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Νικόλαος Γκούμας

(από τον Πειραιά, κάτοικος Λονδίνου)

11-03-1940 – 06-09-2021

Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας Νίκου Γκούμα, ο οποίος εφύγε από την ζωή σε ηλικία 81 ετών, την Δευτέρα στις 6 του Σεπτέμβρη 2021.

Καταλείπει την σύζυγο του Μυροφόρα και τους αγαπημένους του συγγενείς και φίλους. Ήταν γνωστός σε πολλούς ως ένας ευγενικός, πιστός και καλόκαρδος άνθρωπος.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 1:00 μμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Logan Road, London N9 0LP και η ταφή στις 2:30 μμ στο κοιμητήριο του Εdmonton, Church Street, London N9 9HP.

Parikiaki extend their condolences to the family