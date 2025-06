Wednesday 4th June 2025

UEFA Nations League

Semi-finals

Germany v Portugal 20:00 Amazon Prime

Thursday 5th June 2025

UEFA Nations League

Semi-finals

Spain v France 20:00 Amazon Prime

Friday 6th June 2025

UEFA World Cup Qualifiers

Group I

Estonia v Israel 19.45

Norway v Italy 19.45

Group J

North Macedonia v Belgium 19:45

Wales v Liechtenstein 19:45

Group L

Czech Republic v Montenegro 19:45

Gibraltar v Croatia 19:45

Internationals

Friendlies

Bulgaria v Cyprus 17:00

U21 International Friendly

Armenia U21 v Cyprus U21

Saturday 7th June 2025

UEFA World Cup Qualifiers

Group G

Malta v Lithuania 17:00

Finland v Netherlands 19:45

Group H

Bosnia-Herzegovina v San Marino 14:00

Austria v Romania 19:45

Group K

Andorra v England 17:00 ITV

Albania v Serbia 19:45

International Friendlies

Denmark v Northern Ireland

Greece v Slovakia 19:45

Canada v Ukraine 20:30

United States v Turkey 20:30

Sunday 8th June 2025

UEFA Nations League

3rd Place Final

Team to be confirmed versus Team to be confirmed 14:00

Final

Team to be confirmed versus Team to be confirmed kick off 20:00

Monday 9th June 2025

UEFA World Cup Qualifiers

Group I

Estonia v Norway 19:45

Italy v Moldova 19:45

Group J

Kazakhstan v North Macedonia 15:00

Belgium v Wales 19:45

Group L

Croatia v Czech Republic 19:45

Faroe Islands v Gibraltar 19:45

Tuesday 10th June 2025

UEFA World Cup

Qualifiers

Group G

Finland v Poland 19:45

Netherlands v Malta 19:45

Group H

Romania v Cyprus 19:45

San Marino v Austria kick off 19:45

Group K

Latvia v Albania 19:45

Serbia v Andorra 19:45

International Friendlies

England v Senegal 19.45 ITV

Greece v Bulgaria 19:45