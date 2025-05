We sadly announce that UK Cypriot Takis Nicolaou has passed away

† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Takis Nicolaou

(From Korakou, Cyprus)

With heavy hearts we announce the sad passing of our beloved husband, father and bapou Takis Nicolaou who passed away on Thursday 1st May 2025.

He leaves behind his wife Androulla, children, Thalia, Elena and Lina, son-in-law Tom, grandchildren, Yianni and Christian.And family in the UK and Cyprus.

The funeral service will take place on Friday 9th May 2025, at 10am, at the Greek Orthodox Church of St Mary’s, 21 Trinity Road, N22 8LB, followed by the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ.

The wake will be held at The Penridge Suite, 470 Bowes Road, New Southgate, N11 1NL. Flowers are welcome but we would encourage you to make a donation to Alzheimer’s Research UK via the link.

https://www.justgiving.com/page/lina-n-3

Alternatively a box will be available on the day.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑΣ

Τάκης Νικολάου

(από την Κοράκου, Κύπρος)

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Τάκη Νικολάου, ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη 1 Μαΐου 2025.

Καταλείπει τη σύζυγό του Ανδρούλλα, τα παιδιά του, Θάλεια, Έλενα και Λίνα, τον γαμπρό του Θοδωρή, τα εγγόνια του, Γιάννη και Χρήστο.

Και οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025, στις 10πμ, από τον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 21 Trinity Road, N22 8LB, και η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο The Penridge Suite, 470 Bowes Road, New Southgate, N11 1NL. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, εναλλακτικά

μπορείτε να κάνετε εισφορές στο Alzheimer’s Research UK μέσω του

συνδέσμου:

https://www.justgiving.com/page/lina-n-3

Θα υπάρχει επίσης διαθέσιμο κουτί στην εκκλησία.

Parikiaki extend their condolences to the family