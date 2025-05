We sadly announce that UK Cypriot Stelios Gabrielides has passed away

† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Stelios Gabrielides

(from Limassol, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Stelios Gabrielides, who passed away on

Friday 9th May 2025.

He leaves behind his wife Joan, children Gavriel, Demetra, Stavroulla and Katerina, grandchildren Elsie, Winnie, Louie, Molly, Steven, Marie and Lucia, great-grandchildren Luke and Chloe son in laws, Andy & Joseph and daughter in law Lanee.

Stelios was a loving husband, father and grandfather, and a wonderful brother. He had the most amazing sense of

humour and always lit up the room, making everyone laugh. “He will be greatly missed.”

The funeral will take place at 10am on Thursday 22nd May at the Greek Orthodox Church of St John the

Baptist, Wightman Road, Haringey, London N8 0LY, followed by the burial at Islington and St Pancras

Cemetery at 278 High Road, London N2 9AG. Flowers can be sent to Demetriou and English funeral directors

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Στέλιου Γαβριηλίδη, ο οποίος απεβίωσε την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Τζόαν, τα παιδιά του Γαβριήλ, Δήμητρα, Σταυρούλα και Κατερίνα, τα εγγόνια του Έλσι, Γουίνι, Λούι, Μόλι, Στίβεν, Μαρί και Λουκία, τα δισέγγονα Λουκ και Κλόη, γαμπρούς, Άντι και Τζόζεφ, και τη νύφη του Λέινι.

Ο Στέλιος ήταν ένας στοργικός σύζυγος, πατέρας και παππούς, και ένας υπέροχος αδελφός. Είχε καταπληκτική αίσθηση του χιούμορ και πάντα φώτιζε το δωμάτιο, κάνοντας τους πάντες να γελούν. «Θα μας λείψει πολύ».

Η κηδεία θα γίνει στις 10 π.μ. την Πέμπτη 22 Μαΐου στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, Haringey, Λονδίνο N8 0LY, και στη συνέχεια η ταφή στο Islington και στο Κοιμητήριο του Αγίου Πάνκρας στην οδό High Road 278, Λονδίνο N2 9AG. Μπορείτε να στείλετε λουλούδια στους γραφεία τελετών Demetriou και English.