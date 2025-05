We sadly announce that UK Cypriot Pieros Despoti has passed away

† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Pieros Despoti

(From Eptakomi)

It is with deep sorrow that we announce the passing of Pieros Despoti, aged 89,of Eptakomi who died peacefully

on Wednesday 30th April 2025.

He was greatly loved and leaves behind his beloved wife, children, son in law and grandchildren.

The funeral will be held on Tuesday 27th May 2025, at 10am at The Greek Orthodox Cathedral of St. Mary, 22 Trinity Rd, Wood Green,London N22 8LB, followed by the burial at New Southgate Cemetery,Brunswick Park Rd, London N11 1JJ.

The wake will take place at The Greek Cypriot Brotherhood, 2 Britannia Rd, London N12 9RU.

Flowers are welcome. There will also be a donation box for Cancer Research UK.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑΣ

Πιέρος Δεσπότη

(από την Επτακώμη)

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Πιέρου Δεσπότη, σε ηλικία 89 ετών, από την Επτακώμη, ο οποίος απεβίωσε ειρηνικά την Τετάρτη 30 Απριλίου 2025. Ήταν πολύ αγαπητός και αφήνει πίσω του την αγαπημένη του σύζυγο,τα παιδιά του, τον γαμπρό του και τα εγγόνια του.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 27 Μαΐου 2025,στις 10πμ, από τον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως, της Θεοτόκου, 22 Trinity Rd, Wood Green, London, N22 8LB, και στη συνέχεια η ταφή

στο Κοιμητήριο New Southgate,Brunswick Park Rd, London, N11 1JJ.

Η παρηγοριά θα δοθεί στην Ελληνοκυπριακή Αδελφότητα, 2 Britannia Rd, London, N12 9RU.

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα.

Θα υπάρχει επίσης διαθέσιμο κουτί ισφορών

για το Cancer Research UK.