We sadly announce that UK Cypriot Pantelou Christophi has passed away

† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Pantelou Christophi

(from Patriki, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved mother, grandmother, and great-grandmother, Pantelou Christophi, from Patriki, Cyprus.

Pantelou passed away peacefully on Tuesday, the 6th of May, at the age of 87. She was a loving, caring, and kind person, deeply cherished by her family and friends. She leaves behind her sons, Chris and Bambos;

daughters-in-law, Kay and Andria; her four grandchildren, Andrew (with wife Emma), Georgina, Elias, and Juliana; and her great-grandchild, Theo.

Pantelou now joins her beloved husband, Andreas Christophi of Patriki,

Cyprus, who sadly preceded her in February 2024.

The funeral will take place on Wednesday, 28th of May 2025, at 12:30pm, at Twelve Apostles Church, Brookmans Park, AL9 6BSfollowed by the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ.

The family welcomes flowers, which may be delivered to:

Archangel Funerals, 221 Turners Hill, Cheshunt, Waltham Cross,

EN8 9DG, by 4.00pm Tuesday 27th May.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑΣ

Παντελού Χριστοφή

(από το Πατρίκι, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας,

γιαγιάς και προγιαγιάς, Παντελού Χριστοφή, από την Πατρική της Κύπρου.

Η Παντελού απεβίωσε ειρηνικά την Τρίτη, 6 Μαΐου, σε ηλικία 87 ετών.

Ήταν ένα στοργικό, φροντιστικό και ευγενικό άτομο, που αγαπήθηκε βαθιά από την οικογένεια και τους φίλους της. Καταλείπει τους γιους της, Κρις και

Πάμπο, τις νύφες της, Κέι και Άντρια, τα τέσσερα εγγόνια της, Άντριου (με τη σύζυγό του Έμμα), Γεωργία, Ηλία και Τζουλιάνα, και το δισέγγονό της, Θίο.

Η Παντελού τώρα επανενώνεται με τον αγαπημένο της σύζυγο, Ανδρέα Χριστοφή από την Πατρίκι, ο οποίος δυστυχώς απρβίωσε τον Φεβρουάριο του 2024.

Η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025, στις 12:30μμ, από τον ιερό ναό των Δώδεκα Αποστόλων, στο Brookmans Park, AL9 6BS και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, London, N11 1JJ.

Η οικογένεια δέχεται λουλούδια, τα οποία μπορούν να παραδοθούν στη

διεύθυνση: Archangel Funerals, 221 Turners Hill, Cheshunt, Waltham Cross,

EN8 9DG, έως τις 4.00μμ, την Τρίτη 27 Μαΐου.

