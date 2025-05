We sadly announce that UK Cypriot Panayiotis Christodoulou (Faouda) has passed away

† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Panayiotis Christodoulou (Faouda)

(from Kalo Chorio)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Panayiotis Christodoulou (Faouda) who passed away peacefully in a Larnaca care home on Wednesday 28th May 2025, aged 89.

He leaves behind his wife of 64 years, Panayiota, his four children – Angela, Helen, Chris, and George – his grandchildren Steph, Adam, Mario,

Panayiotis, Andreas, Matthew and Alexander and his great-grandson Gabriel.

His funeral will be held at Raphael’s Church, Kalo Chorio, on Monday 2nd June at 11am.

“May he rest in peace”

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑΣ

Παναγιώτης Χρυστοδούλου (Φαουντά)

(από το Καλό Χωριό)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Παναγιώτη Χριστοδούλου (Φαούντα), ο οποίος απεβίωσε ειρηνικά σε οίκο ευγηρίας στη Λάρνακα την Τετάρτη 28 Μαΐου 2025, σε ηλικία 89 ετών.

Kαταλείπει τη σύζυγό του, Παναγιώτα, τα τέσσερα παιδιά του – Άντζελα, Ελένη, Κρις και Γιώργο – τα εγγόνια του Στεφ, Άνταμ, Μάριο, Παναγιώτη, Αντρέας, Μάθιου και Αλέξανδρο και τον δισέγγονό του Γαβριήλ.

Η κηδεία του θα τελεστεί στην εκκλησία του Ραφαήλ, στο Καλό Χωριό, τη Δευτέρα 2 Ιουνίου, στις 11πμ.

«Ας αναπαυθεί εν ειρήνη»

Parikiaki extend their cøndolences to the family