We sadly announce that UK Cypriot Mamas Varnava has passed away

† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Mamas Varnava

(Born in Khirokitia, Larnaca, Cyprus)

It is with great sadness and heavy hearts that we announce the passing of our beloved husband, father and grandfather Mamas Varnava,on 13th May 2025, at the age of 78.

Mamas moved to UK age 16, and married in 1969, his wife Paraskevou Kakoullis from Lymbia, Nicosia, Cyprus, and had 3 children Maria, Kyriacos & Andrea and 7 grandchildren.

The funeral will be held, on Monday 19 th May, at 4pm, at Greek Orthodox church St Iakovos, Khiorοkitia Larnaca Cyprus.

All who wish to honour his memory are kindly invited to attend, the family kindly request that instead of wreaths & flowers all donations be made to the new chapel being built in Khirokitia, Agios Rafael, Nikolaou & Eirinis.

For anyone wanting to contact a member of the family please reach out to Maria Varnava.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑΣ

Μάμας Βαρνάβα

(από τη Χοιροκοιτία, Λάρνακα, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Mάμας Βαρνάβα, στις 13 Μαΐου 2025, σε ηλικία 78 ετών.

Ο Μαμάς μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ηλικία 16 ετών και παντρεύτηκε το 1969 τη σύζυγό του Παρασκευή Κακουλλή από τα Λύμπια της Λευκωσίας στην Κύπρο και απέκτησε 3 παιδιά, τη Μαρία, τον Κυριάκο και την Άντρεα, καθώς και 7 εγγόνια.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 19 Μαΐου, στις 4μμ, από την Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Ιακώβου, στη Χοιροκοιτία Λάρνακα, Κύπρος.

Όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του παρακαλούνται να παραστούν.

Η οικογένεια παρακαλεί αντί για στεφάνια και λουλούδια, όλες οι εισφορές να γίνουν για το νέο παρεκκλήσι που ανεγείρεται στη Χοιροκοιτία, Αγίου Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης.

Όποιος θέλει να επικοινωνήσει με κάποιο μέλος της οικογένειας, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τη Μαρία Βαρνάβα.

Parikiaki extend their condolences to the family