We sadly announce that UK Cypriot Katie Parperis has passed away

† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Katie Parperis

(From London)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved wife, daughter, mother, grandmother and sister,

who passed away on Saturday 3rd May 2025, at the age of 61.

She leaves behind her husband Takis from Aradippou, 2 children Yiannakis & Rebecca, Son in law Banos, daughter in law Stephanie 5 grandchildren, Carolena, Loukas, Mariah, Iliana, Angelica,mother Revekkou from Aradippou, 2 sisters Pantelitsa and Stella, brother Andreas, and many other family and friends.

The funeral will take place on Friday 23rd May, at 12pm,at St.Demetrios Greek Orthodox Church,Corner of Logan Rd &, Town Rd, London N9 0LP.

The burial will follow at New Southgate Cemetery, London N11 1JJ.

We welcome flowers. There will also be a donation box at the church for The North London Hospice.

Katie’s favourite colour flowers was yellow. Floral contributions can be sent to Archangel Funerals at 221 Turners Hill,Cheshunt, EN8 9DG, by 4pm on Thursday 22nd May.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, κόρης, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής,

η οποία απεβίωσε το Σάββατο 3 Μαΐου 2025, σε ηλικία 61 ετών.

Kαταλείπει τον σύζυγό της Τάκη από την Αραδίππου, 2 παιδιά Γιαννάκη και Ρεβέκκα, τον γαμπρό της Πάνο, τη νύφη της Στεφανία, 5 εγγόνια, Καρολίνα, Λουκά, Μαρία, Ηλιάνα, Αγγελική, τη μητέρα της Ρεβεκκού από την Αραδίππου, τις 2 αδελφές της Παντελίτσα και Στέλλα, τον αδελφό της Ανδρέα,και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 23 Μαΐου, στις 12μμ, από τον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, Corner of Logan Rd &, Town Rd, London N9 0LP.

Η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο New Southgate, London, N11 1JJ.

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα. Θα υπάρχει επίσης διαθέσιμο κουτί εισφορών στην εκκλησία για το North London Hospice.

Το αγαπημένο χρώμα λουλουδιών της Κέιτι ήταν το κίτρινο.

Τα λουλούδια μπορούν να αποσταλούν στο γραφείο τελετών Archangel στη διεύθυνση 221 Turners Hill, Cheshunt,

EN8 9DG, έως τις 4 μ.μ. την Πέμπτη 22 Μαΐου.

Parikiaki extend their condolences to the family