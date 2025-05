We sadly announce that UK Cypriot ﻿Helen Piccou has passed away

† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Helen Piccou

(from Akanthou, Cyprus)

We are very sad to announce the death of Helen Piccou,

who sadly passed away on Thursday 17 April 2025 at the age of 69.

Helen was a dearly loved sister and much more to many.

She leaves behind her two brothers, Sid and Vass and cousins and friends and will be sorely missed.

Her funeral will take place on Thursday 15th May, at 12pm at All Saints Greek Orthodox Cathedral, Camden St,

London NW1 0JA and 2:30pm at Southgate Cemetery,Brunswick Park Rd, London N11 1JJ.

Anyone wishing to pay their respects are welcome to bring flowers.

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Έλεν Πίκκου,

η οποία δυστυχώς απεβίωσε την Πέμπτη 17 Απριλίου 2025 σε ηλικία 69 ετών.

Η Έλεν ήταν μια αγαπημένη αδερφή και πολύ περισσότερο για πολλούς.

Αφήνει πίσω της τους δύο αδερφούς της, τον Σιντ και τον Βασ,και ξαδέρφια και φίλους και θα μας λείψει πολύ.

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 15 Μαΐου, στις 12 μ.μ.στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Πάντων, Camden St,

Λονδίνο NW1 0JA και στις 2:30 μ.μ. στο Κοιμητήριο Southgate,Brunswick Park Rd, Λονδίνο N11 1JJ.

Όσοι επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής είναι ευπρόσδεκτοινα φέρουν λουλούδια.

Parikiaki extend their condolences to the family