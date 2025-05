We sadly announce that UK Cypriot Chrystalleni Lambrias has passed away

† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Chrystalleni Lambrias

(from Neo Chorio, Kythrea, Cyprus)

Our beloved mother and yiayia Chrstalleni (Chrystalla) Lambrias sadly passed away on Sunday 11th of May, at the age of 82.

Chrystalla was a lovely kind and generous lady, she worked hard all her life as a hairdresser, then caring for her husband Athanasios who she survived by only 5 months. She was a devoted homemaker and loved her garden.

Her home was always filled with warmth and her garden with beauty.

She leaves behind her children Costa and Maria, son-in-law Philip and her grandchildren Alex, Amelia and Sophia and siblings Anna, Michalis and Charalambos.

The funeral will be held at 11am, on Wednesday 28th May at St Katherine’s Church, Friern Barnet Lane N20 0NL followed by the burial at Hendon Cemetery, Holders Hill Road NW7 1NB. The wake will be at St Katherine’s Church Hall. We ask for family flowers only, a donation box will be available for St Katherine’s Church and a Just Giving page for the North London Hospice.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑΣ

Χρυσταλλένη Λαμπριά

(από το Νέο Χωριό, Κυθρέα, Κύπρος)

Η αγαπημένη μας μητέρα και γιαγιά Χρυσταλλένη (Χρυστάλλα) Λαμπρία

δυστυχώς απεβίωσε την Κυριακή 11 Μαΐου, σε ηλικία 82 ετών.

Η Χρυστάλλα ήταν μια υπέροχη, ευγενική και γενναιόδωρη κυρία, εργάστηκε σκληρά σε όλη της τη ζωή ως κομμώτρια, φροντίζοντας στη συνέχεια τον σύζυγό της Αθανάσιο, ο οποίος απεβίωσε πριν 5 μήνες. Ήταν αφοσιωμένη νοικοκυρά και αγαπούσε τον κήπο της. Το σπίτι της ήταν πάντα γεμάτο ζεστασιά και ο κήπος της γεμάτος ομορφιά.

Καταλείπει τα παιδιά της Κώστα και Μαρία, γαμπρό Φίλιππο, τα εγγόνια της Άλεξ, Αμέλια και Σοφία και αδέλφια, Άννα, Μιχάλη και Χαράλαμπο.

Η κηδεία θα γίνει στις 11πμ, την Τετάρτη 28 Μαΐου, από τον ιερό ναό της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane N20 0NL και η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Hendon, Holders Hill Road NW7 1NB. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης.

Λουλούδια μόνο από την οικογένεια. Θα υπάρχει κουτί εισφορών για την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης και ιστοσελίδα για το North London Hospice.

Parikiaki extend their condolences to the family