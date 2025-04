We sadly announce that Vassiliki Antoniou has passed away

† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Vassiliki Antoniou

(nee Kiouki, from Evia, Greece)

It is with a heavy heart that we announce the passing of our beloved

mother, adored grandmother and great grandmother, Vassiliki Antoniou.

Vassiliki passed away on Friday 4th April at the age of 91.

She leaves behind her six sons Anthony, John, Spiro, Kyriacos, Mario,

Nicholas (plus respective wives and partners). She also leaves behind nine grandchildren – Daniel, Louis, Constantino, Roxanne, Sophie, Joseph,

Jordan, Alexandros and Lydia (plus respective wives and partners), and seven great grandchildren Xavier, Miles, Callie, Arlia, Mia, Ares and Theia, as well as many friends and relatives.

Vassiliki was an amazing cook who loved nothing more than to have her family around her and in earlier years she was able to single-handedly prepare the most wonderful feast whether for a small family gathering or to the masses at family engagements and weddings. She was a keen gardener who loved flowers and took great pride in filling her garden and hanging baskets with colour.

The funeral will take place on Wednesday 30th April, at 1.30pm at the Greek Orthodox Cathedral of the Holy Cross & St. Michael, Golders Green Road, NW11 8HL, followed by the burial at Hendon Cemetery, Holders Hill Road, NW7 1NB.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑΣ

Βασιλική Αντωνίου

(γένος Κιούκη, από την Εύοια, Ελλάδα)

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας

μητέρας, λατρεμένης γιαγιάς και προγιαγιάς, Βασιλικής Αντωνίου.

Η Βασιλική έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 4 Απριλίου, σε ηλικία 91 ετών.

Καταλείπει τους έξι γιους της Αντώνη, Γιάννη, Σπύρο, Κυριάκο, Μάριο,

Νικόλα (συζύγους και σύντροφους), τα εννέα της εγγόνια – Ντάνιελ, Λούη, Κωνσταντίνο, Roxanne, Σοφία, Joseph, Τζόρνταν, Αλέξανδρο και Λυδία. (συζύγους και σύντροφους), επτά δισέγγονα Xavier, Miles, Callie, Arlia, Mia, Ares και Theia, καθώς και πολλούς φίλους και συγγενείς.

Η Βασιλική ήταν μια καταπληκτική μαγείρισσα που δεν της άρεσε τίποτα

περισσότερο από το να έχει την οικογένειά της κοντά της και τα παλαιότερα χρόνια μπορούσε μόνη της να ετοιμάζει το πιο υπέροχο γλέντι είτε για μια μικρή οικογενειακή συγκέντρωση είτε για μαζικό κόσμο σε οικογενειακούς αρραβώνες και γάμους. Ήταν μια εξαίρετη κηπουρός που αγαπούσε τα λουλούδια και

περηφανευόταν που γέμιζε τον κήπο της και κρεμούσε καλάθια με χρώμα.

Η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη 30 Απριλίου, στη 1.30μμ, από τον Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Σταυρού & του Αγίου Μιχαήλ, Golders Green Road, NW11 8HL και θα ακολουθήσει η ταφή στο Hendon Cemetery, Holders Hill Road, NW7 1NB.

