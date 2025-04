We sadly announce that UK Cypriot Yiannakis Constantinou has passed away

† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Yiannakis Constantinou

(From Nicosia)

It is with great sadness and a heavy heart that we announce the death of our loving father and grandfather Yiannakis Constantinou who passed away on Thursday 20th March 2025, 93 years of age.

He leaves behind his daughter Vasoulla, son in law Ossie and grandsons Erik and Aren.

The funeral will take place on Tuesday 8th April 2025, at All Saints Church, Camden Street, London, NW1 0JA, at 12pm.

The burial will be held at Cemetery New Southgate, Brunswick Park Road, London N11 1JJ at 2pm, followed by the wake at Ariana Banqueting Hall, North London Business Park, Oakleigh Road South, London N11 1NP.

There will be a donation box for Cancer Research.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑΣ

Γιαννάκης Κωνσταντίνου

(από τη Λευκωσία)

Mε μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας μπαμπά και παππού,

Γιαννάκη Κωνσταντίνου που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2025, σε ηλικία 93 ετών.Καταλείπει την κόρη του Βασούλλα, τον γαμπρό του Όσσυ και τους εγγονούς του Έρικ και Αρέν.

Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 8 Απριλίου 2025,από τον ιερό ναό των Αγίων Πάντων, Camden Street, London, NW1 0JA, στις 12μμ.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, London N11 1JJ, στις 2μμ, και θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο Ariana Banqueting Hall, North London Business Park, Oakleigh Road South, London N11 1NP.

Θα υπάρχει κουτί εισφορών για το Cancer Research