We sadly announce that UK Cypriot Stella Zandis passed away on her 95th birthday

† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERALStella Zandis

(from Achna)

It is with great sorrow and heavy hearts that we announce the passing of our beloved mother, grandmother and great grandmother who died peacefully on Friday 21st March, 2025, on her 95th birthday.

She leaves behind her two sons Jim and Andy, her daughter-in-laws Androulla and Maro, her grandchildren Baniko, Stelina, Ricky, Peter and Natasha and 9 great grandchildren.

A strong character with an amazing sense of humour, devoted to her family and loved by everyone she graced with her presence.

The funeral service will be held on Monday 7th April, at 12pm, at St Panteleimon Church, 660 Kenton Road, Harrow, HA3 9QN, followed by the burial at Pinner New Cemetery, 660 Pinner Road, Pinner, HA5 5RH.

We invite family and friends to celebrate Stella’s life with refreshments at

St Panteleimon Church Hall, 660 Kenton Road, Harrow, HA3 9QN.

There will be a donations box for Cancer Research UK.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑΣ

Στέλλα Ζάντη

(από την Άχνα)

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς η οποία απεβίωσε την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025, στα 95α γενέθλιά της.

Καταλείπει τους δύο γιους της Δημητράκη και Ανδρέα, τις νύφες της Ανδρούλλα και Μαρία, τα εγγόνια της Παναγιώτη, Στελίνα, Ρίκκι, Παναγιώτη και Νατάσα και 9 δισέγγονα.

Ένας δυνατός χαρακτήρας μεεκπληκτικό χιούμορ, αφοσιωμένη στην οικογένειά της και αγαπημένη σε όλους που ένιωσαν την παρουσία της.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 7 Απριλίου, στις 12μμ, από τον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα, 660 Kenton Road, Harrow, HA3 9QN, και θα ακολουθήσει η ταφή στο Pinner New Cemetery, 660 Pinner Road, Pinner, HA5 5RH. Προσκαλούμε την οικογένεια και τους φίλους να γιορτάσουν τη ζωή της Στέλλας με αναψυκτικά στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα, 660 Kenton Road, Harrow, HA3 9QN.

Θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών για το Cancer Research UK.

Parikiaki extend their condolences to the family