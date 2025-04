We sadly announce that UK Cypriot Kyriacos Soteri Panayi Keliris has passed away

† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Kyriacos Soteri Panayi Keliris

(From Akanthou)

It is with great sadness and a heavy heart

that we announce the death of our loving husband,

father, grandfather, brother and uncle,

Kyriacos Soteri Panayi Keliris, who passed away

on Thursday 3rd April 2025, aged 79.

He was very much loved and leaves behind his loving wife Maria (from Akanthou), two sons Soteri & George,

his daughter Stavroulla, daughters in law Amanda & Debbie, son in law Dino, along with six grandchildren whom he adored and treasured dearly

as well as many friends and relatives.

Kyriacos was loving to his family, and both kind and

caring to all those that knew him. He would often speak of his love for his birthplace Akanthou and would greet fellow villagers with a sincere smile and deep affection. His true pride were his 6 grandchildren, all of whom are

heartbroken by his untimely passing. He will forever

remain in our hearts, and his memory will guide all our lives until the day comes when we meet in heaven.

His funeral will take place at 12pm,

on Wednesday, 23rd April 2025

at St Mary’s Orthodox Church (Panayia),

22 Trinity Road, N22 8LB. This will be followed

by the burial and wake at New Southgate Cemetry,

Brunswick Park Road, N11 1JJ at 2pm.

In light of his love for his village Akanthou, there will be

a donation box at the church, and all proceeds will be given to the New Sotiras Church of Akanthou.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑΣ

Κυριάκος Σωτήρη Παναγή Κελίρης

(από την Ακανθού)

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε

τον θάνατο του αγαπημένου συζύγου, πατέρα, παππού,

αδελφού και θείου μας Κυριάκου Σωτήρη Παναγή Κελίρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή

την Πέμπτη 3 Απριλίου 2025, σε ηλικία 79 ετών.

Αγαπήθηκε πολύ και αφήνει πίσω την αγαπημένη του

σύζυγο Μαρία (από την Ακάνθου), δύο γιους Σωτήρη

και Γιώργο, την κόρη του Σταυρούλλα, τις νύφες του

Αμάντα και Ντέμπη, τον γαμπρό του Ντίνο,

καθώς και έξι εγγόνια που λάτρευε πολύ,

και πολλούς φίλους και συγγενείς.

Ο Κυριάκος ήταν στοργικός για την οικογένειά του και

ευγενικός και στοργικός με όλους όσους τον γνώριζαν. Συχνά μιλούσε για την αγάπη του για τη γενέτειρά του την Ακάνθου και χαιρετούσε τους συγχωριανούς με ένα

ειλικρινές χαμόγελο και βαθιά στοργή. Η πραγματική του περηφάνια ήταν τα 6 εγγόνια του, τα οποία είναι όλα

συντετριμμένα από τον πρόωρο θάνατό του.

Θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας και η μνήμη του θα

καθοδηγεί όλη μας τη ζωή μέχρι να έρθει η μέρα

που θα συναντηθούμε στον παράδεισο.

Η κηδεία του θα γίνει στις 12μμ,

την Τετάρτη 23 Απριλίου 2025, από τον Καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγία),

22 Trinity Road, N22 8LB.

Θα ακολουθήσει η ταφή και η παρηγοριά στο

κοιμητήριο New Southgate,

Brunswick Park Road, N11 1JJ στις 2μμ.

Υπό το πρίσμα της αγάπης του για το χωριό του

την Ακάνθου, θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών

στην εκκλησία και όλα τα έσοδα θα δοθούν

στον Ιερό Ναό Νέας Σωτήρας στην Ακάνθου.

