We sadly announce that UK Cypriot Androullla Stephanou has passed away

Androullla Stephanou

(from Kato Platres, Cyprus)

It is with great sadness and a heavy heart that we announce the death of our beloved Androulla Stefanou who passed away on 26th March 2025.

She leaves behind her loving husband Nearchos, five children and five grandchildren.

If you would like to honour her memory, her funeral will be held on the 11th of April at 11.30 at St John the Theologian Church in Mare Street in Hackney, followed by the burial at New Southgate Cemetery.

There will be a donation box for St Joseph’s Hospice at the church, a charity that kindly provided its services to her when she needed it most.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑΣ

Αντρούλλα Στεφάνου

(από τις Κάτω Πλάτρες)

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Ανδρούλλας Στεφάνου

που έφυγε από τη ζωή στις 26 Μαρτίου 2025.

Kαταλείπει τον αγαπημένο σύζυγό της Νέαρχο, πέντε παιδιά και πέντε εγγόνια.

Εάν θέλετε να τιμήσετε τη μνήμη της, η κηδεία της

θα τελεστεί στις 11 Απριλίου, στις 11.30πμ, από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, 184 Mare St,

London E8 3RD, και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Rd, London, N11 1JJ.

Θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών για το St Joseph’s Hospice στην εκκλησία, μια φιλανθρωπική οργάνωση

που της παρείχε ευγενικά τις υπηρεσίες της όταν το χρειαζόταν περισσότερο.

Parikiaki extend their condolences to the family

obituaries 3.4