We sadly announce that UK Cypriot Andreas Costi Theochari has passed away

† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Andreas Costi Theochari

(From Agios Sergios, Famagusta)

We sadly announce the passing of our amazing dad, grandfather and

great-grandfather, Andreas Theochari.

He leaves behind his son Costa & daughter in-law Helen, and his daughter Maria & son in-law Simon, 5 grandchildren and 2 great-grandchildren.

Andreas came to London in the early 1950’s where he would later marry his beloved Evelpis.

He was a loving dad and doting grandfather whose family meant the world to him. We will all miss him dearly.

His funeral will take place on Thursday, 1st May 2025, at 1pm, at

St Katharine’s Greek Orthodox Church, Friern Barnet Lane, N20 0NL, followed by the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ. The wake will be held at the church hall of St. Katherine’s Greek Orthodox Church.

Instead of flowers at the funeral, we will be collecting donations in aid of the British Heart Foundation.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑΣ

Αντρέας Κωστή Θεοχάρη

(από τον Άγιο Σέργιο, Αμμόχωστος)

Με θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του καταπληκτικού μπαμπά, παππού και προπάππου μας, Ανδρέας Θεοχάρη.

Καταλείπει τον γιο του, Κώστα και τη νύφη του Ελένη, την κόρη Μαρία και το γαμπρό του Simon, 5 εγγόνια και 2 δισέγγονα.

Ο Ανδρέας ήρθε στο Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του 1950 όπου

αργότερα θα παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ευελπής.

Ήταν ένας τρυφερός μπαμπάς και παππούς του οποίου η οικογένεια ήταν ο κόσμος του. Θα λείψει πολύ σε όλους μας.

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 1 Μαΐου 2025, στις 1μμ, από τον

Καθεδρικό ναό της Αγίας Κατερίνης, Friern Barnet Lane, N20 0NL, και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα του Καθεδρικού ναού της Αγίας Αικατερίνης.

Αντί για λουλούδια στην κηδεία, θα υπάρχει κουτί εισφορών για το

British Heart Foundation.

Parikiaki extend their condolences to the family