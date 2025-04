We sadly announce that UK Cypriot Andreas Charalambous (Erik) has passed away

Andreas Charalambous (Erik)

It is with deepest sadness that we announce that Our Beloved Husband / Father / Grandfather, Our Hero, Our One in a Million ‘Andreas

Charalambous (Erik)’ sadly passed away on Sunday 23rd March 2025.



His wish was to be buried in his homeland ‘Cyprus’ therefore his funeral will be held on Wednesday 16th April at 15:00 hrs at St Raphael & St Vasileios Church, Kalo Chorio, Larnaca, Cyprus. The Burial will also take place at Kalo Chorio.

We will also be having a Memorial Service (Trisagion) in the UK on Friday 11th April at 12:00 midday at St Mary’s Cathedral, Wood Green, UK.

As the funeral will take place in Cyprus, in lieu of flowers, we will have a donation box for our chosen charity. The collection box will be available at the church.

He leaves behind his Wife Demetra, his Daughters Maria and Christina, his Son Bambos, his Son in Laws Barry and Andrew, his Daughter in Law Era, his Granddaughters Nektaria, Raphaella and Lina and his Grandsons Rico and Deme.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑΣ

Ανδρέας Χαραλάμπους (Έρικ)

Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας σύζυγος / πατέρας / παππούς, ο ήρωας μας, ο ένας στο εκατομμύριο «Ανδρέας Χαραλάμπους (Ερίκ)» δυστυχώς απεβίωσε την Κυριακή 23 Μαρτίου 2025.

Επιθυμία του ήταν να ταφεί στην πατρίδα του την ‘Κύπρο’, επομένως η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 16 Απριλίου στις 3μμ στον Ιερό Ναό Αγ. Ραφαήλ & Αγίου Βασιλείου, Καλό Χωριό Λάρνακας Κύπρου. Η ταφή θα γίνει στο Καλό Χωριό.

Θα κάνουμε επίσης Μνημόσυνο (Trisagion) στο Ηνωμένο Βασίλειο την Παρασκευή 11 Απριλίου στις 12μμ στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας Wood Green.

Καθώς η κηδεία θα γίνει στην Κύπρο, αντί για λουλούδια, θα έχουμε διαθέσιμο κουτί εισφορών.

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Δήμητρα, τις κόρες του Μαρία και Χριστίνα, τον γιο του Πάμπο, τους γαμπρούς του Πάρη και Άντρο, την νύφη του Ελευθερία, τις εγγονές του Νεκταρία, Ραφαέλλα και Λίνα και τους εγγονούς του Ρίκκο και Ντέμη.

Parikiaki extend their condolences to the family