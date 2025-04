We sadly announce that Father Thomas (Paraskevas) Artemi has passed away

† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Father Thomas

(Paraskevas) Artemi

(From Kellia, Larnaca)

It is with great sadness and heavy hearts that we announce that Father Thomas (Paraskevas) Artemi who was born in Kellia, Larnaca, passed away on

Palm Sunday, 13th April 2025, at the age of 83.

Father Thomas was a beloved husband, father, grandfather, uncle, brother and friend to so many.

He leaves behind his daughters Mary and Nicky, son Kostakis and granddaughter Katerina. Also, his sons-in-law, John and John.

Father Thomas now joins his beloved wife, Presbytera Katerina from Patriki, Cyprus, who sadly preceded him by five years.

The funeral will be held on Wednesday 30th April, at St. Raphael’s Greek Orthodox Church, Enfield, EN3 5AL, at 10.30am, followed by the burial at Islington and St. Pancras Cemetery, 278 High Road, London, N2 9AG, at 1pm.

Everyone who knew and loved him is welcome.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑΣ

Πάτερ Θωμάς

(Παρασκευάς) Αρτέμη

(από τα Κελλιά, Λάρνακα)

Με μεγάλη θλίψη και βαριές καρδιές ανακοινώνουμε ότι ο Πάτερ Θωμάς (Παρασκευάς) Άρτεμη που γεννήθηκε στα Κελλιά Λάρνακας, εκοιμήθη την Κυριακή των Βαΐων, 13 Απριλίου 2025, σε ηλικία 83 ετών.

Ο πατέρας Θωμάς ήταν ένας αγαπημένος σύζυγος, πατέρας,παππούς, θείος, αδερφός και φίλος σε τόσους πολλούς.

Καταλείπει τις κόρες του Mαίρη και Nίκη, το γιοτου Κωστάκη και την εγγονή του Κατερίνα,καθώς και τους γαμπρούς του, Γιάννης και Γιάννης.

Ο πατέρας Θωμάς τώρα ενώνεται με την αγαπημένη του σύζυγο, Πρεσβυτέρα Κατερίνα από το Πατρίκι Κύπρου, που δυστυχώς απεβίωσε πριν πέντε χρόνια.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 30 Απριλίου, από την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα του Αγίου Ραφαήλ, Enfield, EN3 5AL, στις 10.30πμ, και θα ακολούθησε η ταφή στο κοιμητήριο Islington and St. Pancras, 278 High Road, London, N2 9AG, στη 1μμ.

Όλοι όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν είναι

ευπρόσδεκτοι.

Parikiaki extend their condolences to the family