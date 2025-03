We sadly announce that UK Cypriot Melanie Panayi has passed away

† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Melanie Panayi

(From Oroklini)

With deep sadness, we announce the passing of Melanie Panayi, originally from Oroklini, Cyprus, a beloved wife, mother, grandmother, and friend.

She leaves behind her husband Renos, sons Raphael and Marios, daughter-in-law Julie, and cherished grandchildren Renos and Vasilis.

A devout Christian, she will be remembered for her generosity, kindness, and humor. A life well lived, a heart well loved—forever in our hearts.

The hearse will depart from her residence at 11:30am. The funeral service will be held at 12:30pm, on 25th March at St.Demetrios Greek Orthodox Church, Edmonton, Corner of Logan Rd &, Town Rd, London N9 0LP, followed by the burial at Edmonton Cemetery, Church St, London N9 9HP. The wake will take place at St Demetrios church Hall.

Family and friends are warmly invited to attend.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑΣ

Μέλανη Παναγή

(από την Ορόκληνη)

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Μέλανης Παναγή, με καταγωγή από την Ορόκλινη Κύπρου, αγαπημένης συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και φίλης.

Καταλείπει τον σύζυγό της Ρένο, του γιους της Ραφαήλ και Μάριο,

τη νύφη της Τζούλι και τα αγαπημένα της εγγόνια Ρένο και Βασίλη.

Μια πιστή χριστιανή. Θα τη θυμόμαστε για τη γενναιοδωρία, την καλοσύνη και το χιούμορ της. Έζησε μιαια ωραία ζωή, μια καρδιά πολύ αγαπημένη—

για πάντα στις καρδιές μας.

Η νεκροφόρα θα αναχωρήσει από την κατοικία της στις 11:30πμ. Η κηδεία θα τελεστεί στις 12:30μμ, στις 25 Μαρτίου από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, Edmonton, Corner of Logan Rd &, Town Rd, London N9 0LP, και θα

ακολουθήσει η ταφή στο Edmonton Cemetery, Church St, London N9 9HP.

Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου.

Η οικογένεια και οι φίλοι είναι ευπρόσδεκτοι να παρευρεθούν.

Parikiaki extend their condolences to the family