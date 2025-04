We sadly announce that UK Cypriot Efthymios Koutsoudes (Tim) has passed away

With deep regret we announce that Efthymios Koutsoudes (Tim) from Kalogrea (Kyrenia) the husband of Agni Koutsoudes from Milia ( Famagusta) passed away on the 1st of March 2025 at the age of 73.

He leaves behind his wife Agni, daughters Athina, and Carolina and four Grandchildren two boys and two girls.

The funeral will be 27th March 2025 at 10am at the Panayia Greek Orthodox Church in Trinity Road, Wood Green London N22 8LP.

The burial will take place at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, London N11 1NL followed by the wake at Ariana Banqueting, North London Business Park, Oakleigh Road, South, London N11 1NL

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑΣ

Ευθύμιος Κουτσούδης (Tim)

(από τη Καλογραία, Κερύνεια)

Μετά μεγάλης μας θλίψεως ανακοινώνουμε ότι την 1 Μαρτίου ημέρα Σάββατο απεβίωσε ο Ευθύμιος Κουτσούδης (Tim)

σε ηλικία 73 ετών από την Καλογραία Κερύνειας, σύζυγος της Αγνής Κουτσούδη από την Μηλιά Αμμοχώστου,

μετά από μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Καταλείπει την αγαπημένη του σύζυγο Αγνή η οποία τον περιέθαλψε και του συμπαραστάθηκε στο σπίτι μέχρι

την τελευταία του πνοή. Τις δύο πολυαγαπημένες του θυγατέρες την Αθηνά και την Καρολίνα και τα τέσσερα του εγγόνια,

δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Ο Tim έχαιρε άκρας εκτίμησης και ιδιαίτερης αγάπης από όλους όσους τον γνώριζαν.

Η κηδεία του θα γίνει στις 27 Μαρτίου στις 10πμ, από τον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίας)

στο Wood Green, Trinity Road, N22 8LP.

Η ταφή θα γίνει στο New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, London N11 1NL. Μετά την ταφή,

θα δοθεί παρηγοριά στο Ariana Banqueting, North London Business Park, Building 4, Oakley Road South, London N11 1GN.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Demetriοu & English Funeral Directors στο (020) 8889 9888.

Αντί λουλουδιών παρακαλούμε να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικό σκοπό.

Parikiaki extend their condolences to the family