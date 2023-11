† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Kyriacos Constanta

(from Achna, Cyprus)

We are very sad to announce the death of our beloved husband, father and grandfather Kyriacou Constanta, who sadly passed away, on Wednesday 18th October 2023, at the age of 89.

Kyriacos leaves behind his wife Androulla (from Achna), children George, Terry and Christina, son-in-law Strato, daughter-in-law Rachel, 5 grandchildren Andreas, Demi, Phoebe, Alex, Olivia, his sister Magda, along with many relatives and friends.

His funeral will take place on Thursday 9th November 2023, at 12.30pm, at St Mary’s Greek Orthodox Cathedral, 21 Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, followed by the burial at New Southgate Cemetery & Crematorium, Brunswick Park Road, N11 1JJ. The wake will be held at the event hall of The Greek Orthodox Church of St. Barnabas.

Flowes are welcome. A donation box will be available at the church.

“Rest in Peace. God rest his soul”

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Κυριάκος Κωνσταντά

(από την Άχνα, Κύπρος)

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου πατέρα και παππού Κυριάκου Κωνσταντά από την Άχνα, πουαπεβίωσε την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου, στο σπίτι του, σε ηλικία 89 ετών.

Καταλείπει την σύζυγο του Ανδρούλλα (Άχνα), τα παιδιά του Γιώργο, Λευτέρη και Χριστίνα, τον γαμπρό του Στράτο και τη νύφη του Ραχέλ, τα 5 αγαπημένα του εγγόνια Αντρέα, Δήμητρα, Φοίβη, Άλεξ και Ολίβια, την αδελφή του Μάγδα καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 στις 12.30μ.μ, από τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Wood Green, Trinity Road, London N22 8LB, και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο στην αίθουσα εκδηλώσεων του ιερού ναού Αποστόλου Βαρνάβα.

Τα λουλούδια είναι ευπρώσδεκτα, θα μπορούν να γίνουν και εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια της κηδείας.

«Αιωνία του η μνήμη. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του»

Parikiaki extends their condòlences to the famìly