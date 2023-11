DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Demos Pericles(tou Violari)

(From Koma tou Yialou, Cyprus)

It is with great sadness and a heavy heart to announce the death of our beloved husband, father, grandfather, brother, uncle, godfather and friend Demos Pericles, who passed away on 28th October 2023.

He leaves behind his loving wife Diamando, his three daughters, Lucy, Bobby and Sophia, his son-in-law’s Phodi, George and Nikos, his six grandchildren, Nicholas, Christian, Natalia, Alexia, Diamando and Angelina, his siblings, Evangelos, Maroulla, Tasoulla, Skevoulla and Toulla, his in laws Afxentis, Chris, Christine, Gitsa, John and Gerry, godchildren and many other relatives and friends who loved him dearly.

His sense of humour was like no other, he was unintentionally funny and would always make us laugh and bring a smile to our faces.

“He will be sorely missed by all that knew and met him.”

He came to England in 1958 as a young boy aged 14. He spent the majority of his working life as head chef for Marie Curie Cancer Hospice in Hampsted until his retirement. His funeral will take place on Friday 17th November 2023, at St Mary’s Greek Orthodox Cathedral, Trinity Road N22 8LB at 10am, followed by the burial at New Southgate Cemetery and Crematorium, Brunswick Park Road, N11 1JJ at 12pm.

Should you wish to send floral tributes, please send them to the funeral directors and state his name (Demos Pericles).

Their details are Demetriou & English, 131-133 Myddleton Road, N22 8NG.

“Memory eternal. May you rest in everlasting peace.”

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Δήμος Περικλή (του Βιολάρη)

(από την Κώμα του Γιαλού, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, θείου, νονού και φίλου Δήμου Περικλή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 28 Οκτωβρίου 2023.

Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Διαμάντω, τις τρεις του κόρες, Λούσι, Πόπη και Σοφία, τους γαμπρούς του Φώτη, Γιώργο και Νίκο, τα έξι εγγόνια του, Νικόλα, Χριστιανό, Ναταλία, Αλεξία, Διαμάντω και Aγγελίνα, τα αδέρφια του Ευάγγελο, Μαρούλλα, Τασούλλα, Σκεβούλλα και Τούλλα τους κουνιάδους του, Αυξέντη, Χριστάκη, Χριστάλλα, Θεκλίτσα, Γιάννη και Τζέρι, βαφτιστήρια, καθώς και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους που τον αγαπούσαν πολύ.

Η αίσθηση του χιούμορ του δεν έμοιαζε με κανενός άλλου, ήταν αυθόρμητα αστείος και πάντα μας έκανε να γελάμε και να έχουμε χαμόγελο στα πρόσωπά μας.

«Θα λείψει πολύ από όλους όσους τον γνώρισαν και τον ήξεραν».

Ήρθε στην Αγγλία το 1958, ως νεαρό αγόρι σε ηλικία 14 ετών.Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελματικής του ζωής ως επικεφαλής σεφ για το Marie Curie Cancer Hospice στο Hampsted μέχρι τη συνταξιοδότησή του.

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023, στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Παναγίας, Trinity Road N22 8LB στις 10 π.μ., και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο New Soutgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ, στις 12 μ.μ.

Αν θέλετε να στείλετε λουλούδια, μπορείτε να το κάνετε μέσωτου Demetriou & English, 131-133 MyddletonRoad, N22 8NG, αναφέροντας το όνομά του (Δήμος Περικλή).

«Αιωνία του η μνήμη. Ας αναπαυθεί σε αιώνια ειρήνη»

Parikiaki extend their condolences to the family