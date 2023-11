† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Costas Savva

(from Vatyli, Cyprus)

We regret to announce the death of Costas Savva, who sadly passed away on Saturday 28th October 2023, at the age of 88.

Costas leaves behind his daughters Stella and Elizabeth,sons in law Spyros and Peter, and grandchildren Michael, Andrew, Constantinos, Lucianna and Annabelle.

He was also the beloved widower to Loukia Evgeniou and a brother, uncle and friend to many.

His funeral will take place on Friday 10th November 2023, at 10am, at St Mary’s Greek Orthodox Cathedral, 21 Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, followed by the burial

at New Southgate Cemetery & Crematorium, Brunswick Park Road, N11 1JJ and the funeral reception at The Ariana Banqueting Suite in New Southgate N11 1GN. Charitable donations can be made directly to Dementia Club UK or our TotalGiving page

https://www.totalgiving.co.uk/mypage/costasavva

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Κώστας Σάββα

(από τη Βατυλή, Κύπρος)

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Κώστα Σάββα, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 88 ετών.

Ο Κώστας καταλείπει τις κόρες του Στέλλα και Ελισάβετ, γαμπρούς Σπύρο και Πέτρο και τα εγγόνια του Μιχαήλ, Ανδρέα, Κωνσταντίνο, Λουσιάνα και Άναμπελ. Ήταν επίσης ο αγαπημένος σύζυγος της Λουκίας Ευγενίου και αδελφός, θείος και φίλος σε πολλούς.

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 στις 10 π.μ, από τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Wood Green, Trinity Road, London N22 8LB, και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ και η παρηγοριά στο The Ariana Banqueting Suite στο New Southgate N11 1GN.

Eισφορές μπορούν να γίνουν απευθείας στο Dementia Club UK ή στην

TotalGiving σελίδα μας https://www.totalgiving.co.uk/mypage/costasavva

Parikiaki extend their condolences to the family