DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Antonakis Ioannides

(From Linou, Solea, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved husband, father, and grandfather Antonakis Ioannides, born in Linou Cyprus on the 6th August 1936. He passed peacefully in his sleep in the early hours of the 25th October 2023, aged 87.

He leaves behind his wife of 60 years Nitsa, children Charalambos, Michael and Andrew and three grand-children Elena, Anthony and George and his daughter in law Maria.

He was 1 of 6 siblings and as a young man helped his parents out in their local kafenion, moving to England in 1961 arriving firstly at Weston Super Mare before eventually

settling in the Midlands where he married Nitsa in 1963 and established together with his brother in law the Godiva Fish Saloon, Coventry which remains in the family to this day.

A generous and resilient man who grew up in British occupied Cyprus and later saw the loss of a new family home in Varoshia Famagusta to the Turkish invasion of Cyprus

in 1974 and life savings following the EU haircut of Cypriot account holders. He was not one to feel sorry for himself.

He took the losses and fought back in the only way he knew through hard work. He was happiest with his Havana cigar (Boliva’s were his favourite) and a glass of Chivas Regal

whiskey. A man of few words but his presence spoke more than words, and no one was never in doubt as to his view.

“He will be missed and forever in our hearts.”

The funeral will take place on Wednesday 22nd November at Holy Transfiguration Greek Orthodox Church, 264 Westwood Heath road, Coventry CV 8GP, at 11am

and the burial at Canley Crematorium Coventry, CV4 7DF, at 1pm.

“May his memory be eternal. Rest in peace”

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Αντωνάκης Ιωαννίδης

(από Ληνού, Σολέα, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Αντωνάκη Ιωαννίδη, που γεννήθηκε στη Λινού Κύπρου στις 6 Αυγούστου 1936.

Απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο του, τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 87 ετών.

Καταλείπει την επί 60 χρόνια σύζυγό του Νίτσα, τα παιδιά του Χαράλαμπο, Μιχάλη και Ανδρέα, τα τρία του εγγόνια Έλενα, Αντώνη και Γιώργο και η νύφη του Μαρία.

Ήταν 1 από τα 6 αδέρφια και ως νεαρός βοήθησε τους γονείς του στο καφενείο της οικογένειας, μετακομίζοντας στην Αγγλία το 1961. Φτάνοντας πρώτα στο Weston Super Mare πριν τελικά εγκαταστάθούν στα Midlands όπου και παντρεύτηκε τη σύζυγο του Νίτσα το 1963, ίδρυσαν μαζί με τον κουνιάδο του

το Godiva Fish Saloon, Coventry που παραμένει στην οικογένεια μέχρι σήμερα. Ένας γενναιόδωρος άνθρωπος που μεγάλωσε στη αγγλοκρατούμενη Κύπρο και αργότερα ήρθε αντιμέτωπος με την απώλεια μιας νέας οικογενειακής κατοικίας στο Βαρώσι

Αμμοχώστου από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.

Επίσης ήρθε αντιμέτωπος με απώλεια οικονομιών ζωής μετά το κούρεμα των Κυπρίων από την ΕΕ. Δεν ήταν από αυτούς που λυπόταν τον εαυτό του. Αντιμετώπισε τις απώλειες και αντέδρασε με τον μόνο τρόπο που ήξερε, μέσα από σκληρή δουλειά.

Τον έκανε χαρούμενο το πούρο του Havana (της Boliva ήταν το αγαπημένο του) και ένα ποτήρι ουίσκι Chivas Regal. Λιγομίλητος άνθρωπος, αλλά η παρουσία του ήταν ισχυρότερη από τα λόγια του, και κανείς δεν αμφισβήτησε ποτέ την άποψή του.

«Θα μας λείψει αλλά θα είναι για πάντα στις καρδιές μας».

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου από την Ελληνορθόδοξος Κοινότης Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 264 Westwood Heath road, Coventry CV 8GP,

στις 11 π.μ. και η ταφή στο Canley Crematorium Coventry, CV4 7DF, στη 1:00μ.μ

«Αιωνία του η μνήμη. Αναπαύσου εν ειρήνη»

