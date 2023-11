It is with heavy hearts we announce the passing of a wonderful loving lady Lydia Trihinas.. Deepest sympathy to the family and may her memory remain eternal.. Με μεγαλη θλίψη ανακοινώνουμε την κοιμηση μιας αγαπημένης γυναίκας Κυρια Λυδια Τριχεινα.. Συλλυπητήρια σε ολη την οικογένειά ..αιώνια η μνήμη

Funeral was held at Sts. Peter and Paul Greek Orthodox Church on November 4th, 2023 at 10:30 AM with interment at Parkview Cemetery and reception at Golf’s Steakhouse

Lydia Passed away on November 1st, 2023 at Grand River Hospital-Freeport Site at the age of 89. Beloved wife of Demetrakis for 71 years. Loving mother of Georgoulla Karaolis (Petros), Yiannoulla Iacovou (late Michael), Yiannakis Trihinas (Maro), Despo Kyprianides (Marinos). Dear grandmother of Lydia (Nick), Lydia (Rocco), George (Kathy), Mary (Pat), George (Irena), Dr. Demetris (Christa), Antreas (Maria), Demetra (Michael), Katerina (Panagiotis). Loving great-grandmother of Philip, Andreas, Sophia, Julia, Peter, Michelle, Maria, Michael, Anastasia, Ioannis, Marinos, Nefeli, Nikola, Achilleas. Predeceased by parents George and Despina Loizides.

Lydia was born in Cyprus, to a family of 12 and immigrated to Canada in 1974. Lydia was known for her unwavering entrepreneurial spirit. She will be remembered for her generosity but also for her warm smile, her infectious laughter, and her ability to brighten even the darkest of days. Though her time on earth has come to an end, Lydia leaves behind a legacy of resilience, kindness, and inspiration that will continue to live on through her children, grandchildren and great grandchildren and in the hearts of those who had the privilege of knowing her.

Η Λυδία Πέθανε την 1η Νοεμβρίου 2023 στο Grand River Hospital-Freeport Site σε ηλικία 89 ετών. Αγαπημένη σύζυγος του Δημητράκη εδώ και 71 χρόνια.

Αγαπημένη μητέρα Γεωργούλλα Καραολή (Πέτρος), Γιαννούλλας Ιακώβου (αείμνηστη Μιχαήλ), Γιαννάκη Τριχήνα (Μάρω), Δέσπω Κυπριανίδη (Μαρίνος).

Αγαπητή γιαγιά της Λυδίας (Νικ), της Λυδίας (Ρόκο), του Γιώργου (Κάθι), της Μαίρης (Πατ), του Γιώργου (Ιρένα), του γιατρού Δημήτρη (Χρίστα), του Αντρέα (Μαρία), της Δήμητρας (Μιχαήλ), της Κατερίνας (Παναγιώτη). Αγαπημένη προγιαγιά του Φιλίππου, του Ανδρέα, της Σοφίας, της Τζούλιας, του Πέτρου, της Μισέλ, της Μαρίας, του Μιχαήλ, της Αναστασίας, του Ιωάννη, του Μαρίνου, της Νεφέλης, του Νικόλα, του Αχιλλέα.

Εκ των γονέων Γεώργιος και Δέσποινα Λοϊζίδη. Η Λυδία γεννήθηκε στην Κύπρο, σε 12μελή οικογένεια και μετανάστευσε στον Καναδά το 1974. Η Λυδία ήταν γνωστή για το επιχειρηματικό της πνεύμα. Θα τη θυμόμαστε για τη γενναιοδωρία της αλλά και για το ζεστό της χαμόγελο, το γέλιο της και την καλοσύνη της να φωτίζει ακόμα και τις πιο σκοτεινές μέρες. Αν και ο χρόνος της στη γη έφτασε στο τέλος, η Λυδία αφήνει πίσω της μια κληρονομιά αγάπη, καλοσύνης και έμπνευσης που θα συνεχίσει να ζει μέσα από τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονά της και στις καρδιές όσων είχαν την τιμη να τη γνωρίσουν.

Parikiaki extend their condolences to the family