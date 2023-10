† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Panayiota Evagorou

(from Limassol, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved mother, grandmother and great grandmother, who peacefully passed away on 1st October 2023, aged 90.

She leaves behind her children, Avyi, Mario and Niki, son in laws, Antonaki and Peter, daughter in law, Lisa, grandchildren, Stella and husband Andreas, Natalie, Natasha and husband Nathan, Caitlin and great grandchildren, Noah and Nova.Panayiota was a gentle, kind and quiet lady, who loved being in the company of others, everybody readily warmed to her, she will be missed by all.

The funeral will take place at the Greek Orthodox Church of St. Demetrios, Logan Road, Edmonton N9 0LP on Thursday, 2nd November 2023 at, 10am followed by the burial at Lavender Hill Cemetery, Strayfield, entrance via Lavender Hill Cemetery, 72 Cedar Road, EN2 0TH at, 11.30am

Those wishing to pay their respects with flowers, which Mum loved, are welcomed to do so.

“Forever in our hearts, may she rest in eternal peace”.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Παναγιώτα Ευαγόρου

(από την Λεμεσό, Κύπρος)

Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο

της πολυαγαπημένης μας μητέρας γιαγιάς και πρόγιαγιάς, η οποία απεβίωσε την 1η Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 90 ετών.

Καταλείπει τα παιδιά της, Aυγή, Μάριο και Νίκη, γαμπρούς, η Αντωνάκη και Πέτρο, νύφη, Λίζα, εγγόνια, Στέλλα και σύζυγό Ανδρέα, Νάταλη, Νατάσα και σύζυγο Νάθαν, Κέιτλιν και δισέγγονα Νόα και Νόβα.

Η Παναγιώτα ήταν μια ευγενική και ήσυχη κυρία, που της άρεσε να κάνει παρέα με κόσμο, όλοι στέλνουν τις θερμές ευχές τους, θα λείψει σε όλους.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 στις 10 π.μ, από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, Edmonton, Town Road/Logan Road, N9 0LP και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Lavender Hill, Strayfield, είσοδος από Lavender Hill Cemetery, 72 Cedar Road, EN2 0TH στις 11:30π.μ.

Όσοι επιθυμούν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους με λουλούδια, τα οποία η μαμά μας αγαπούσε πολύ, μπορούν – έαν επιθυμούν – να τα αποστέλλουν.

«Για πάντα στις καρδιές μας, ας αναπαυτεί σε αιώνια ειρήνη».

Parikiaki extend their condolences to the family