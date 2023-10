Evangelia Neocleous

(from Kampo Tsakkistras)

It is with great sadness and heavy heart, that we announce the death of our beloved mother, grandmother and great grandmother Evangelia Neocleous, who passed away on the 9 October 2023 at the age of 81.

She leaves behind her children, Neoclis, Maria and Alexandros, son in law Roberto, daughters in law Eftehia and Lisa, 8 grandchildren, Alexandros, Nicoletta, Stephanie, Melanie,

Kristian, Sasha, Lia and Domenico, 3 great grandchildren, Mileena, Natalia, Leonidas and many relatives and friends.

The funeral will take place on Thursday 2 November 2023, 11.30am at St. Demetrios Church, Edmonton, Town Road/Logan Road, London N9 0LP and the burial at Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP.

The wake will take place at Ariana Banqueting Hall, North London Business Park, Oakleigh Rd South London N11 1GN.

Ευαγγελία Νεοκλέους

(Κάμπο Τσακκίστρας)

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Ευαγγελίας Νεοκλέους, η οποία απεβίωσε στις 9 Οκτωβρίου 2023 σε ηλικία 81 ετών.

Καταλείπει τα παιδιά της, Νεοκλή, Μαρία και τον Αλέξανδρο, γαμπρό Ρομπέρτο, τις νύφες της Ευτυχία και τη Λίζα, 8 εγγόνια, Αλέξανδρο, Νικολέττα, Στέφανη, Μελάνι, Κρίστιαν, Σάσα, Λία και τον Ντομένικο, 3 δισέγγονα, Μιλίνα, Ναταλία, Λεωνίδας και πολλούς συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία θα γίνει την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023, στις 11.30 π.μ. στην εκκλησία St Demetrios, Edmonton, Town Road/Logan Road, London N9 0LP και η ταφή στις 1.30μμ, στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, London N9 9HP.

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting Hall, North London Business Park, Oakleigh Rd South London N11 1GN.

Parikiaki extend their condolences to the family