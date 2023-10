† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Efthymios Theodorou

(from Voroklini, Cyprus)

Efthymios Theodorou, aged 103, peacefully passed away at home, on Friday 29th September 2023. He was the dearly loved father of Andreas & Pantelis, father-in-law of Despina & Anna, proud grandfather of Efthymios, Kyriacoulla, Panayiotis, Elena, Andreas & Panayiota; proud great-grandfather of Andreas, Amelia, Madeline and Despina, and loved brother of sisters Eleni & Georgina.

He will be sorely missed and in our hearts forever.

Efthymios was born on 22nd December 1919 in Voroklini, Cyprus and moved to London with his beloved wife Eleni and two sons in 1965. He was an honest,

hardworking family man, loved and trusted by everyone who knew him.

The funeral service will take place on Monday 23rd October 2023 at 11.30am at the Greek Orthodox Church of St Constantine & St Helen, Westow Street, London SE19 3RW, followed by the burial at Grove Park Cemetery, Marvels Lane, London SE12 9PU and the wake thereafter at Bromley Court Hotel, Coniston Road, BR1 4JD.

Floral tributes will be accepted by Rowland Brothers Funeral Directors,

Whitehorse Road, Croydon, CR0 2HR until Friday 20th October.

There will be a donation box at the church for Efthymios chosen charity of

St Constantine & St Helen Church.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Ευθύμιος Θεοδώρου

(από την Βορόκλινη, Κύπρος)

Ο Ευθύμιος Θεοδώρου, έφυγε ειρηνικά στο σπίτι του, σε ηλικία 103 ετών, την

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023. Ήταν ο πολυαγαπημένος πατέρας του Ανδρέα & Παντελή, πεθερός της Δέσποινας & Άννας, περίφανος παππούς του Ευθύμιου, Κυριακούλλας, Παναγιώτη, Έλενας, Ανδρέα & Παναγιώτας, πρόπαππους του

Ανδρέα, Αμέλιας, Μαγδαληνής & Δέσποινας και αγαπημένος

αδελφός της Ελένης & Γεωργία.

Θα μας λείψει πολύ και θα είναι για πάντα στις καρδιές μας.

Ο Ευθύμιος γεννήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1919 στη Βορόκλινη και

μετακόμισε στο Λονδίνο με την πολυαγαπημένη του σύζυγο Ελένη και τους δύο γιους του το 1965. Ήταν έντιμος, εργατικός οικογενειάρχης, αγαπητός και

αξιόπιστος από όλους όσους τον γνώριζαν.

Η τελετή της κηδείας του θα γίνει τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 στις 11.30 π.μ. στον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Westow Street, London SE19 3RW και θα ακολουθήσει η ταφή στο Grove Park Cemetery, Marvels Lane, London SE12 9PU. Η παρηγοριά θα δοθεί στο Bromley Court Hotel, Coniston Road, BR1 4JD.

Εισφορές λουλουδιών θα γίνονται δεκτές από το Rowland Brothers Funeral

Directors, Whitehorse Road, Croydon, CR0 2HR μέχρι την Παρασκευή

20 Οκτωβρίου. Στην εκκλησία θα μπορούν να γίνουν εισφορές για

φιλανθρωπικό σκοπό για την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης.

Parikiaki extend their condolences to the family