† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Christakis Christophi

(from Limassol Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved father, grandfather and brother, Christakis Christophi, who peacefully passed away on 18 October 2023, aged 75.

He leaves behind his 3 children Anna, Despina & Andreas 7 grandchildren, his wife Panayiota, 2 sisters Athena & Skevi, along with many relative and friends.

The funeral will take place on Friday 3rd November, at 12.15pm, at the Greek Orthodox Church of St. Demetrios, Edmonton, Town Road / Logan Road, London N9 0LP, followed by the burial at Cheshunt Cemetery, 136 Cromwell Ave, Cheshunt, Waltham Cross EN7 5DW.

Floral tributes to be delivered to Archangel Funerals, 221 Turners Hill,

Cheshunt, Waltham Cross EN8 9DG.

A donation box will be at the church for donations to Great Ormond Street Hospital.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Χριστάκης Χριστοφή

(από την Λεμεσό, Κύπρος)

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και αδελφού, Χριστάκης Χριστοφή, που έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στις 18 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 75 ετών.

Καταλείπει τα 3 παιδιά του Άννα, Δέσποινα & Ανδρέα 7 εγγόνια, τη σύζυγό του Παναγιώτα, 2 αδερφές Αθηνά & Σκεύη, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, στις 12.15 μ.μ., από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, Edmonton, Town Road / Logan Road, London N9 0LP και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Cheshunt, 136 Cromwell Ave, Cheshunt, Waltham Cross EN7 5DW.

Προσφορές λουλουδιών μπορούν να σταλούν στο Archangel Funerals, 221 Turners Hill, Cheshunt, Waltham Cross EN8 9DG.

Εισφορές θα μπορούν να γίνουν στην εκκλησία για υποστήριξη του νοσοκομείου Great Ormond Street.

Parikiaki extend their condolences to the family