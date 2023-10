† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Antonakis (Tony) Anastasiou

10/11/1976 – 8/9/2023

(from Islington, London)

It is with great sadness we announce the death of our beloved husband, father and brother who died on the 8th Sept 2023 at the age of 46.

He leaves behind his wife Despina, daughters Anastasia & Christina, two sisters and many other family and friends.

The funeral will take place on Tuesday, 3rd October, at 9.30am, at the Greek Orthodox Church of St. Demetrios, Edmonton, Town Road / Logan Road, London N9 0LP. The burial will be held at Cheshunt Cemetery, Bury Green Road, Cheshunt, Broxbourne Borough, Hertfordshire EN7 5AG. There will be a donation box at church.

For any information, please call Archangel Funerals 020 8804 6000

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Αντωνάκης (Τόνι) Αναστασίου

(από το Ίσλιγκτον, Λονδίνο)

Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και αδελφού, ο οποίος «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου 2023, σε ηλικία 46 ετών.

Καταλείπει τη σύζυγό του Δέσποινα, τις κόρες του Αναστασία & Χριστίνα, δύο αδελφές, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου, στις 9.30πμ, από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, Edmonton, Town Road / Logan Road, London N9 0LP. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Cheshunt, Bury Green Road, Cheshunt, Broxbourne Borough, Hertfordshire EN7 5AG.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να κάνουν εισφορές εις μνήμην του, στη διάρκεια της τελετής στην εκκλησία.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο Archangel Funerals 020 8804 6000

Parikiaki extend their condolences to the family