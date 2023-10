Wednesday 25th October 2023

FA Vase

St Panteleimon v Heacham 19.45 Potters Bar Fc, The Walk Warkins Rise, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1QB

Thursday 26th October 2023

UEFA Europa League

GROUP A

Backa Topola v SC Freiburg 17.45 TNT Sports

Olympiakos v West Ham United 17.45

GROUP B

Marseille v AEK Athens 17.45 TNT Sports

Brighton & Hove Albion v Ajax 20.00 TNT Sports

GROUP C

Aris Limassol v Real Betis 17.45 TNT Sports

Sparta Prague v Rangers 17.45 TNT Sports

GROUP E

Liverpoo v Toulouse 20.00 TNT Sports

Union Saint-Gilloise v LASK 20.00 TNT Sports

GROUP F

Panathinaikos v Rennes 20.00 TNT Sports

Villarreal v Maccabi Haifa 20.00 TNT Sports

UEFA Europa Conference League

GROUP E

AZ Alkmaar v Aston Villa 17.45 TNT Sports

Zrinjski Mostar v Legia Warsaw 20.00 TNT Sports

GROUP G

Aberdeen v PAOK Salonika 20.00 TNT Sports

Eintracht Frankfurt v HJK Helsinki 20.00 TNT Sports

Friday 27th October 2023

Premier League

Crystal Palace v Tottenham Hotspur 20.00pm Sky Sports

Saturday 28th October 2023

Premier League

Chelsea v Brentford 12.30 TNT sports

AFC Bournemouth v Burnley 15.00

Arsenal v Sheffield United 15.00

Wolverhampton Wanderers v Newcastle United 17.30 Sky Sports

Vanarama National League

Oxford City v Barnet 15.00

FA Trophy First Round

Haringey Borough v Redbridge 15.00pm White Hart Lane London N17 7PJ

Isthmian North

Ipswich Wanderers v New Salamis 15.00

Cyprus Football

Ethnikos Achna v Doxa

Nea Salamis v AEL

Karmiotissa v APOEL

Greece Football

Volos NFC v Kifisia

Atromitos v Panaitolikos

Sunday 29th October 2023

Premier League

West Ham United v Everton 13,00 Sky Sports

Aston Villa v Luton Town 14.00

Brighton & Hove Albion v Fulham 14.00

Liverpool v Nottingham Forest 14.00

Manchester United v Manchester City 15.30

Cyprus Football

Omonia Nicosia v AEK Larnaca

Apollon v Pafos

Anorthosis v AE Zakakiou

Greece Football

OFI v Olympiakos

Asteras Tripolis v Lamia

Panathinaikos v Panserraikos

Aris v PAS Giannina

Monday 30th October 22023

Cyprus Football

Othellos v Aris Limassol

Greece Football

AEK Athens v PAOK

Tuesday 31st October 2023

Velocity Cup

Ipswich Wanderers v Haringey Borough 19.45

Wednesday 1st November 2023

EFL Cup Fourth Round

West Ham United v Arsenal 19:30 Sky Sports

Bournemouth v Liverpool 19.45

Chelsea v Blackburn Rovers 19.45

Everton v Burnley 19.45

Ipswich Town v Fulham 19.45

Manchester United v Newcastle United 20.15 Sky Sports

Middlesex FA Senior Challenge Cup

St Panteleimon v Wembley 19.45pm Potters Bar FC The Walk, Warkins Rise, Potters Bar, Herts, EN6 1QB