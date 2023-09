Stavros Varvarides from Dali Cyprus passed way on the 10th September 2023 at the age of 75 he leaves behind his wife Maria, children, George, Lennie and Pennie.

His funeral will take place Saturday 23rd September 2023 at 10.30am St Marys Church,Lynn Road, Middleton, King’s Lynn, Norfolk PE32 1RD where the burial will also take place.

Parikiaki extend their condolences to the family

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Σταύρος Βαρβαρίδης

18/04/1948 – 10/09/2023

(από το Δάλι, Λευκωσία, Κύπρος)

Είναι με θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου και πατέρα, ο οποίος απεβίωσε στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. «Έφυγε» στις 10 Σεπτεμβρίου 2023, σε ηλικία 75 ετών.

Καταλείπει τη σύζυγό του Μαρία και τα παιδιά του George, Lennie & Pennie.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023, στις 10:30πμ, στην εκκλησία St Mary’s, Lynn Road, Middleton, King’s Lynn, Norfolk PE32 1RD, όπου θα γίνει και η ταφή. Όλοι όσοι επιθυμούν, είναι ευπρόσδεκτοι να παρευρεθούν.