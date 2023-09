ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Nina Yannarou Kefala

(from Ayios Seryios – Famagusta, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved wife, mother, grandmother and sister, who passed away on the 9th of August 2023, aged 79.

She will be dearly missed by her husband Christos, 4 children: Maria, John, Peter & Christos, 5 grandchildren and 3 of her 7 siblings that are still alive.

“Thank you for everything you have given us so generously. Your advice and everything you have offered to all of us, will forever remain priceless”

The funeral will be held on Tuesday, September 12, 2023 at the Greek Orthodox Church of St. Demetrius, Edmonton, Town Rd/Logan Rd, London N9 0LP, at 10am. The burial will follow at Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP, where commiseration will also be given. Those who wish, in lieu of flowers, may make contributions in her memory during the funeral to Greek Orthodox Church of St. Demetrius

Νίνα Γιάνναρου Κεφάλα

(από τον Άγιο Σέργιο Αμμοχώστου, Κύπρος)

11/4/1944 – 9/8/2023

Είναι με βαριά καρδιά που ανακοινώνουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής, η οποία «έφυγε» για το μεγάλο ταξίδι στην αιωνιότητα, σε ηλικία 79 ετών, στις 9 Αυγούστου 2023.

Ο θάνατος της βύθισε στη θλίψη τον σύζυγό της Χρήστο, τα 4 παιδιά της Μαρία, Γιάννη, Πέτρο & Χρήστο, τα 5 εγγόνια της και τρία από τα αδέλφια της. Τα 4 από τα 7 αδέλφια της, δεν βρίσκονται σήμερα στη ζωή.

«Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας έδωσες τόσο απλόχερα. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, ώστε η φλόγα της μνήμης σου, να παραμείνει αιώνια άσβεστη».

Η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, θα απευθύνουμε το στερνό αντίο στη Νίνα, την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023. Η Εξόδιος Ακολουθία θα ψαλεί από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, Edmonton, Town Rd/Logan Rd, London N9 0LP, στις 10πμ. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, London N9 9HP, όπου θα δοθεί και η παρηγοριά. Όσοι επιθυμούν, αντί λουλουδιών, μπορούν να κάνουν εισφορές εις μνήμην της στη διάρκεια της κηδείας, για τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου.

Parikiaki extend their condolences to the family