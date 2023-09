DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Meropi Charalambous

(from Gaïdouras of Famagusta, Cyprus)

It is with great sorrow that we announce the death of our beloved sister and aunt who sadly passed away on Wednesday 23rd August 2023, aged 86.

She is survived by her brother Savvas, her sisters Foulla & Androulla, and her many nieces and nephews.

The funeral will take place on Wednesday 13th September, 2pm, at St. Eleftherios Church, Ruckholt Road, Leyton, London E10 5NT followed by the burial at City of London Cemetery, Aldersbrook Road, London E12 5DQ.

Church parking has been arranged with the council in Adelaide Road, York Road and Dunedin Road in the resident parking bays only (NOT yellow lines, loading/disabled bays or temporary parking bays).

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Μερόπη Χαραλάμπους

(από τον Γαϊδουρά Αμμοχώστου, Κύπρος)

Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης μας αδελφής και θείας, η οποία απεβίωσε στις 23 Αυγούστου 2023, σε ηλικία 86 ετών.

Καταλείπει τον αδελφό της Σάββα, τις αδελφές της Φούλλα & Ανδρούλλα, καθώς και πολλά ανίψια.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, στις 2μμ, από τον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου, Ruckholt Road, Leyton, London E10 5NT. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του City of London, Aldersbrook Road E12 5DQ.

Έγιναν διευθετήσεις με το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να υπάρχουν χώροι στάθμευσης στις οδούς Adelaide Road, York Road και Dunedin Road, αλλά μόνο για τους χώρους που προορίζονται για τους κατοίκους. Εννοείται ότι απαγορεύεται η στάθμευση σε κίτρινες γραμμές, χώρους στάθμευσης αναπήρων κτλ.

