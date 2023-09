† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Isidoros Kyriacou

24/4/1945 – 5/9/2023

(from Trahoni, Limassol)

We announce with a heavy heart the death of our beloved husband, father and grandfather, who passed away on 5th September 2023, at the age of 78.

If you were privileged to have met Doros, you would know that he was warm, kind and generous, he was a smart philosophical man with uncompromising humour, and an infectious smile that said it all.

“He was our rock and the love of all our lives, we will miss him greatly”

Family and friends are warmly welcome to attend the funeral on Wednesday, 27th September at 12 noon, at the Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, Hornsey / Haringey, Wightman Road, London N8 0LY, followed by the burial and wake at 2pm at the Edmonton Cemetery, Church Street, N9 9HP.

With love, Koulla & children, Marika, Christiana and Kyri.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Ισίδωρος Κυριάκου

(από το Τραχώνι Λεμεσού, Κύπρος)

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού, ο οποίος απεβίωσε στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, σε ηλικία 78 ετών.

Όσοι είχατε την ευκαιρία να γνωρίσετε τον Δώρο, θα ξέρετε ότι ήταν καλός, ευγενικός και γενναιόδωρος άνθρωπος, φιλοσοφημένος, με χιούμορ, αλλά και με ένα «μεταδοτικό» χαμόγελο που τα έλεγε όλα.

«Ήταν ο προστάτης μας και η μεγάλη μας αγάπη. Θα μας λείψει πολύ»

Συγγενείς και φίλοι είναι ευπρόσδεκτοι να παραστούν στην κηδεία του, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Hornsey / Haringey, Wightman Road, London N8 0LY. Θα ακολούθησουν η ταφή και η παρηγοριά στις 2μμ στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, N9 9HP.

Η οικογένεια: Κούλλα & παιδιά, Μαρίκα, Χριστιάνα και Κυριάκος.

Parikiaki extend their condolences to the family