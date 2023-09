† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Despina Nick Ttofis

(from Yerani of Famagusta)

11/07/1929 – 07/09/2023

It is with great sadness that the family of Despina Ttofis announce her passing after a prolonged illness, on 7th September 2023, at the age of 94.

Despina lived a fulfilling life as a yiayia, mother, sister, wife,and friend. Her passions were her garden, her grandchildren and her faith.

The funeral service will be held at 10 am on Thursday, 21st September 2023, at St. George’s Greek Orthodox Church, Kingston, Surrey, KT2 6BD. The burial will follow at Kingston Cemetery, Bonner Hill Road, Kingston, KT1 3EZ. Afterwards, all are invited to St. George’s Church Hall for food and refreshments.

Donations will be gratefully received on behalf of the Church, which was close to our mother’s heart.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Δέσποινα Νίκου Ττοφή

(από το Γεράνι, Αμμοχώστου)

Είναι με μεγάλη θλίψη που η οικογένεια της Δέσποινας Ττοφή ανακοινώνει το θάνατό της, ύστερα από μια παρατετάμενη μάχη για τη ζωή, λόγω προβλημάτων υγείας. Απεβίωσε στις 7 Σεπτεμβρίου 2023, σε ηλικία 94 ετών.

Η Δέσποινα, είχε μια «γεμάτη» ζωή ως σύζυγος, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και φίλη. Λάτρευε την κηπουρική, αγαπούσε υπερβολικά τα εγγόνια της και είχε αφοσιωθεί στην πίστη της.