DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Andreas Paschalis

(from Achna, Cyprus)

It is with a heavy heart that we announce the death of our beloved husband, father, grandfather, brother, uncle and cousin, who passed away on September 3, 2023 at the age of 83.

He is survived by his wife Georgia, his children Panayiotis, Costas, Haris and Eleftheria, his daughters-in-law Maria and Niki, his son-in-law George, his grandchildren Andreas, Sav, George, Florentia, Alexis and Sophia, his siblings, as well as many relatives.

Andreas was born in Achna and emigrated to the UK as a teenager where he made London his home for the next 65 years. He trained as a dressmaker and established his own business.

He married his wife Georgia of 56 years with whom he raised a family. He had a passion for wildlife, and nature, and held a special place in his heart for his homeland, Cyprus.

Funeral details to be announced.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Ανδρέας Πασχάλη

(από την Άχνα, Κύπρος)

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, θείου και εξαδέλφου, ο οποίος απεβίωσε στις 3 Σεπτεμβρίου 2023 σε ηλικία 83ων ετών.

Καταλείπει τη σύζυγο του Γεωργία, τα παιδιά του Παναγιώτη, Κώστα, Χάρη & Ελευθερία, τις νύμφες του Μαρία & Νίκη, τον γαμπρό του Γιώργο, τα εγγόνια του Ανδρέα, Σάββα, Γιώργο, Φλωρεντία, Αλέξη & Σοφία, τα αδέλφια του και πολλούς συγγενείς.

Ο Ανδρέας είχε γεννηθεί στην Άχνα και μετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ήταν ακόμη έφηβος. Το Λονδίνο, έγινε η δεύτερη του πατρίδα, καθώς έζησε εδώ 65 ολόκληρα χρόνια. Με τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση του, καταξιώθηκε στον τομέα της ενδυματοβιομηχανίας.

Με την επί 56 χρόνια σύζυγό του Γεωργία, έφτιαξαν το σπιτικό και την οικογένειά τους. Επίσης, είχε πάθος με την κηπουρική και τη φύση, ενώ, μεγάλη του αγάπη, όπως ο ίδιος έλεγε, ήταν ο τόπος καταγωγής του, η Κύπρος μας.

Λεπτομέρειες για την κηδεία θα ανακοινωθούν εντός των ημερών.

Parikiaki extend their condolences to the family