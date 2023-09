NOTE OF THANKS – ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Solos Philippou

(from Kritou Tera, Paphos – Cyprus)

“The loss of our beloved Solos is something

we are still trying to process and make sense of.

Thank you to all our family and friends for coming

to honour the life of Solos Philippou. Your presence

and support meant a great deal to us during

this challenging time.

Thank you to everyone that sent floral tributes

and condolences. Your kind words were very

heart warming.”

«Η απώλεια του πολυαγαπημένου μας Σόλου, είναι κάτι που δεν μπορούμε ακόμη να αποδεχτούμε.

Όμως, η παρουσία στην κηδεία, καθώς και τα λόγια παρηγοριάς από συγγενείς και φίλους, μας έδωσαν

δύναμη και κουράγιο σε αυτές, τις

δύσκολες ώρες για την οικογένειά μας.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι παρέστηκαν στην κηδεία ή απέστειλαν

λουλούδια και συλλυπητήρια μηνύματα, τιμώντας τη μνήμη του»

† 40 DAYS MEMORIAL

† 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

04/01/1947 – 27/07/2023

Σόλος Φιλίππου

(από την Κρήτου Τέρρα, Πάφος, Κύπρος)

The 40-day memorial of our dearest

Husband, Father and Bapou will be held at 1pm on Sunday, 3rd September 2023, at Upminster Cemetery (South Essex Crematorium), Ockendon Rd, Upminster, RM14 2UY and we invite all who honour his memory, to attend.

† 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το 40ήμερο μνημόσυνο του συζύγου, πατέρα και παππού μας, θα τελεστεί την Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2023, στη 1μμ, στο Upminster Cemetery (South Essex Crematorium), Ockendon Rd, Upminster, RM14 2UY και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.