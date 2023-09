Saturday 16th September 2023

Premier League

Wolves v Liverpool 12.30pm TNT Sports

Aston Villa v Crystal Palace 15.00pm

Fulham v Luton Town 15.00pm

Manchester United v Brighton & Hove Albion 15.00pm

Tottenham Hotspur v Sheffield United 15.00pm

West Ham United v Manchester City 15.00pm

Newcastle United v Brentford 17.30pm Sky Sports

Emirates FA Cup 2nd Qualifying Round

Haringey Borough v Tonbridge Angels 15.00pm White Hart Lane, London N17 7PJ

Vanarama National League

Rochdale v Barnet 15.00pm

Spartan South Midlands League Premier

Real Bedford v St Panteleimon 15.00pm McMullen Park, Meadow Lane, Bedford MK44 3SB

Cyprus Football

Doxa v AE Zakakiou

AEK Larnaca v Othellos

AEL v Omonia Nicosia

Greece Football

Lamia v OFI

Panaitolikos v Panathinaikos

Sunday 17th September 2023

Premier League

AFC Bournemouth v Chelsea 14.00pm Sky Sports

Everton v Arsenal 16.30pm Sky Sports

Cyprus Football

Karmiotissa v Anorthosis

Aris Limassol v Pafos

APOEL v Apollon

Greece Football

Asteras Tripolis v PAS Giannina

Kifisia v Panserraikos

PAOK v Aris

AEK Athens v Olympiakos

Monday 18th September 2023

Premier League

Nottingham Forest v Burnley 20.00pm Sky Sports

Cyprus Football

Nea Salamis v Ethnikos Achna

Greece Football

Atromitos v Volos NFC

Tuesday 19th September 2023

UEFA Champions League

Feyenoord v Celtic 20.00pm TNT Sports

AC Milan v Newcastle 20.00pm TNT Sports

Man City v Red Star Belgrade 20.00pm TNT Sports

Vanarama National League

Barnet v Aldershot 19.45pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware HA8 6AG

Wednesday 20th September 2023

UEFA Champions League

Arsenal v PSV Eindhoven 20.00pm TNT Sports

Bayern Munich v Manchester United 20.00pm TNT Sports

Velocity Cup Second Round

New Salamis v Walthamstow 19.45pm White Hart Lane, London N17 7PJ

Thursday 21st September 2023

Europa League

Olympiakos v Freiberg 20.00pm TNT Sports

West Ham v Backa Topola 20.00pm TNT Sports

Brighton v AEK Athens 20.00pm TNT Sports

Rangers v Real Betis 20.00pm TNT Sports

Sparta Prague v Aris Limassol 20.00pm TNT Sports

Panathinaikos v Villareal 20.00pm TNT Sports

Europa Conference League

HJK Helsinki v PAOK 20.00pm TNT Sports