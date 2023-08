† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Solos Philippou

(From Kritou Tera, Paphos, Cyprus)

With profound sorrow and a heavy heart, we announce the passing of our beloved Solos Philippou, who passed away peacefully surrounded by all his family on Thursday 27th July 2023, aged 76 years old.

He was the epitome of kindness and sweetness, a selfless man who

always placed his family above all else – a true gentleman in every sense.

Solos leaves behind his wife, Yianna, his two children, Androulla & Stelios, Son-in-law, Jimmy and his three grandsons who were his pride and joy, George, Sol and Stelios.

“Forever loved and eternally missed”.

The funeral service will be held on Wednesday 23rd August 2023 at 10.30am at the Greek Orthodox Church of St Mary, Trinity Road, Wood Green, N22 8LB.

The Burial will take place at 1.30pm at Upminster Cemetery (South Essex Crematorium), Ockendon Road, Upminster, RM14 2UY.

The family of Solos warmly invites everyone to join them in celebrating the life of this exceptional man. The wake will take place at Jaxon’s, Cranham Golf Course, St Mary’s Lane, Upminster, RM14 3NU.

For any more information please contact West&Coe – 01708 448434

If you wish to pay your respects and send flowers, we will be using a local florist. The Little Pink Company (Liz) – 01708 223266 – 07436 805668.

¬¬Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Σόλος Φιλίππου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή περιστοιχισμένος από την οικογένειά του, την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023, σε ηλικία 76 ετών.

Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και γλυκύτητα. Στην παροικία μας διακρινόταν για την ανιδιοτέλιά του και ήταν «κύριος» από κάθε άποψη. Ως οικογενειάρχης, ο Σόλος, ήταν υπόδειγμα.

Καταλείπει τη σύζυγό του Γιάννα, τα δύο του παιδιά Ανδρούλλα & Στέλιο, τον γαμπρό του Τζίμι και τα τρία του εγγόνια που ήταν το καμάρι και η χαρά του, Γιώργο, Σολ και Στέλιο.

«Για πάντα αγαπημένος, θα μας λείπει αιώνια».

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023 στις 10.30 π.μ. από τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Wood Green, Trinity Road, London N22 8LB. Η ταφή θα γίνει στη 1.30 μ.μ. στο κοιμητήριο Upminster (South Essex Crematorium), Ockendon Road, Upminster, RM14 2UY.

Η οικογένεια προσκαλεί όλους όσοι τον γνώριζαν να παρευρεθούν

για να γιορτάσουν τη ζωή αυτού του εξαιρετικού ανθρώπου. Η παρηγοριά θα δοθεί στο Jaxon’s Eating House, Cranham Golf Course, St Mary’s Lane, Upminster, RM14 3NU. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο West&Coe – 01708 448434. Εάν θέλετε να στείλετε λουλούδια, θα μπορείτε να αποταθείτε στο τοπικό ανθοπωλείο,The Little Pink Company (Liz) – 01708 223266 – 07436 805668.

Parikiaki extend their condolences to the family