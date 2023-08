DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Pavlos Sotiriou

[From Akanthou, Cyprus]

With deep sadness and a heavy heart, we announce the passing of a remarkable man who touched the lives of many with his warmth, wisdom, and unwavering love, Pavlos Sotiriou, a devoted husband, father and grandfather, who passed away peacefully on Friday 28th July, aged 81 years old.

A pillar of strength and compassion, Pavlos embraced life with a generous spirit that uplifted everyone around him. His boundless love and selflessness were evident in the way he cared for his family, always putting their needs before his own. His words of wisdom were like beacons of guidance and helped shape the life of his children and countless others – and he leaves behind a legacy of kindness, humility, and respect that will forever inspire those who were fortunate enough to know him.

Pavlos is survived by his beloved wife, Maria, his four cherished children, Sotiris, Panos, Dus & Helen, his adored daughters-in-law Maro, Christine & Irini and son-in-law Niko, his sister Despoulla & his brother-in-law Chris, his nine precious grandchildren Pavlina & Everly, Paul & Anastasia, Paul & Marcus, George, Paul and

Michaela, and his three delightful great grandchildren

Stephen, Mariah & Theo.

“Forever loved and eternally missed”

The funeral service will be held on Tuesday 29th August at 10.30am at the Greek Orthodox Church of Saint Nectarios, 19 Wycliffe Road, Battersea, SW11 5QR. The burial will take place

at 1.30pm at Wandsworth Cemetery, 32 Magdalen Road, SW18 3ER.

The wake will start from 3.30pm at The Royal Automobile Club, Woodcote Park, Wilmerhatch Lane, Epsom, Surrey, KT18 7EW.

The family welcomes everyone to join them to honour, remember and celebrate Pavlos’s exceptional life. At the request of the family, instead of flowers, any donations to the Saint Nectarios Church would be kindly appreciated, please follow this link https://app.investmycommunity.com/pavlos

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Παύλος Σωτηρίου

(από την Ακανθού, Κύπρος)

Με βαθιά θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο ενός αξιόλογου ανθρώπου, του Παύλου Σωτηρίου, που άγγιξε τις ζωές πολλών με τη ζεστασιά, τη σοφία και την ακλόνητη αγάπη του, ενός αφοσιωμένου συζύγου, πατέρα και παππού, που έφυγε ειρηνικά από τη ζωή Παρασκευή 28 Ιουλίου, σε ηλικία 81 ετών.

Στύλος δύναμης και συμπόνιας, ο Παύλος αγκάλιασε τη ζωή με ένα γενναιόδωρο πνεύμα που ανύψωσε τους πάντες γύρω του.

Η απέραντη αγάπη και η ανιδιοτέλεια του, φάνηκαν στον τρόπο που φρόντιζε την οικογένειά του, βάζοντας πάντα τις ανάγκες τους πάνω από τις δικές του. Τα λόγια και η σοφία του ήταν σαν φάροι καθοδήγησης και βοήθησαν στη διαμόρφωση της ζωής των παιδιών του – και αφήνει πίσω του μια κληρονομιά καλοσύνης, ταπεινότητας και σεβασμού που θα εμπνέει για πάντα όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Ο Παύλος καταλείπει την αγαπημένη του σύζυγο, Μαρία, τα τέσσερα αγαπημένα του παιδιά, Σωτήρη, Πάνο, Ντους και Ελένη, τις λατρεμένες του νύφες Μάρω, Χριστίνα & Ειρήνη και τον γαμπρό του Νίκο, την αδελφή του Δεσπούλλα και τον γαμπρό του Κρίς, τα εννέα πολύτιμα εγγόνια του Παυλίνα & Έβερλι, Παύλο & Αναστασία, Παύλο & Μάρκο, Γιώργο, Παύλο και Μικαέλλα, καθώς και τα τρία υπέροχα δισέγγονά του Στέφεν, Μαρία & Θεόδωρο.

«Για πάντα αγαπημένος, θα μας λείψει»

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 29 Αυγούστου στις 10.30π.μ. στον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου, Battersea, Wycliffe Road, London SW11 5QR. Η ταφή θα γίνει στις 1.30μ.μ στο κοιμητήριο του Wandsworth, 32 Magdalen Road, SW18 3ER. Η παρηγοριά θα

ξεκινήσει από τις 3:30μ.μ στο The Royal Automobile Club, Woodcote Park, Wilmerhatch Lane, Epsom, Surrey, KT18 7EW.

Η οικογένεια προσκαλεί όλους να παρευρεθούν για να τιμήσουν, να θυμηθούν και να γιορτάσουν την εξαιρετική ζωή του Παύλου.

Κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, αντί για λουλούδια, θα εκτιμηθεί οποιαδήποτε εισφορά προς την εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, μέσω του συνδέσμου

https://app.investmycommunity.com/pavlos

Parikiaki extend their condolences to the family