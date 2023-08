† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Nicos Panayi

(from Vatili, Cyprus)

It is with great sadness I write that my wonderful father, Nicos Panayi «Σπαντάου» born 8th September 1935, died 20th July 2023 at home in London, with his family by his side.

He is deeply mourned by his beloved wife Randi, daughter Else, grandchildren Nicola, who came over from Australia to help this past year, Rebecca, Nicholas, Krystalla & Stephanie and great grandchild. He will be sorely missed by his whole family and many friends in Cyprus, the UK and all around the world.

Nicos left Cyprus in 1956, making the long arduous journey on different boats and trains, meeting lots of interesting people along the way and whom he never forgot. He met Randi at English classes and they were inseparable from that time onwards making their home in London. He loved socialising, making new friends and helping family and friends alike in any way he could. The other thing he loved was his garden, growing everything possible in the most wonderful slice of paradise in North London, he would be out there all hours, in all weathers, growing fruit and vegetables, herbs and flowers, propagating cuttings and sowing seeds, giving away plants, trees, and the fruit and veg he produced, his garden was his pride and joy became his comfort and solace too.

He is at last reunited with his two sons, Panos and Paul, whose deaths from cancer in 2011 and 2019 grieved him beyond words and whom he mourned each and every day. Blessed be their memories.

The funeral will take place on Monday 21st August,at 12pm, at the Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, Hornsey / Haringey, Wightman Road, London N8 0LY, followed by the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate N11 1JJ, at 2pm.

Instead of floral contributions, we would ask for donations to the Cancer Research. (However all who knew my father as the superb green fingered gardener he was would realize that a small bunch of home grown flowers, or a small potted cutting from a cherished garden plant would be welcome)

Else Panayi (Daughter) – 07411 092674

Nicolas Panayi (Grandson) – 07982 607413

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Νίκος Παναγή

(από την Βατυλή, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς Νίκος Παναγή «Σπαντάου», απεβίωσε την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023 στο σπίτι του στο Λονδίνο, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Ο θάνατος του βύθισε στο πένθος την αγαπημένη του σύζυγο Ράντη, την κόρη του Έλσε, τα εγγόνια του Nικόλα (ο οποίος ήρθε πέρσι από την Αυστραλία), Ρεβέκκα, Nικόλα, Χρυστάλλα & Στέφανη, καθώς και το δισέγγονό του. Θα λείψει πολύ σε συγγενείς και φίλους που βρίσκονται στην Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο.

Ο Νίκος μας, είχε ξεκινήσει από την Κύπρο για το μεγάλο ταξίδι της ζωής του, το 1956. Μετανάστευσε στο εξωτερικό ταξιδεύοντας με πλοία και τρένα. Είχε ένα συναρπαστικό ταξίδι, κατά το οποίο συνάντησε πολλούς ενδιαφέροντες ανθρώπους που δεν ξέχασε ποτέ.

Γνώρισε τη σύντροφο της ζωής του, Ράντη, σε μαθήματα Αγγλικών και από τότε έγιναν αχώριστοι. Μαζί, έφτιαξαν το σπιτικό τους στο Λονδίνο.

Στο Νίκο άρεσε να συναναστρέφεται με ανθρώπους, να κάνει νέους φίλους, αλλά και να βοηθά τον συνάνθρωπό του με όποιον τρόπο μπορούσε. Επίσης, αγαπούσε πολύ τον κήπο του, τον οποίο δημιούργησε με τα χέρια του στο βόρειο Λονδίνο. Εκεί, καλλιεργούσε ό,τι ήταν δυνατό, μετατρέποντάς τον σε ένα μικρό παράδεισο όπου περνούσε ώρες ατέλειωτες, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Καλλιεργούσε με μεράκι και αγάπη δένδρα, λαχανικά, βότανα και λουλούδια και ήταν περήφανος για το δημιούργημά του. Του έδινε μεγάλη χαρά να χαρίζει σε φίλους και συγγενείς φυτά, δενδρύλια, φρούτα και λαχανικά. Ήταν ένας υπέροχος κηπουρός, τον οποίο αποκαλούσαν ως τον άνθρωπο με τα… «πράσινα» χέρια.

Επιτέλους θα ξανανταμώσει με τους δύο γιους του, τον Πάνο και Παύλο, οι οποίοι απεβίωσαν από καρκίνο το 2011 και το 2019, τους οποίους θρηνούσε κάθε μέρα. Ας είναι ευλογημένες οι αναμνήσεις τους.

Η κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα 21 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι, από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Hornsey / Haringey, Wightman Road, London N8 0LY και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, New Southgate N11 1JJ, στις 2 μ.μ.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να κάνουν εισφορές στη διάρκεια της κηδείας για το Cancer Research UK. Μπορούν, επίσης να τιμήσουν τη μνήμη του, φέρνοντας απλά ένα μικρό μπουκέτο με λουλούδια από τον κήπο τους, κάτι που ο ίδιος θα εκτιμούσε ιδιαίτερα.

για επικοινωνία:

Else Panayi (Κόρη) – 07411 092674

Nicolas Panayi (Εγγονός) – 07982 607413