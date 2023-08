† DEATH ANNOUNCEMENT

(from Pendayia, Cyprus)

It is with great sadness and a heavy heart that we announce the death of

Kyriacos Charalambous. He passed away at home peacefully surrounded by his family on Sunday 6 August 2023, aged 77.

Kyriacos was known for his warm smile, kind heart and his devoted love for his family; he was admired by all that knew him –he will be greatly missed.

Kyriacos leaves behind his beloved wife Chrystalla, (from Ormidia), three sons Harry, Kyp &Panny; daughter-in law Helen & two grandsons, Alex&James. Full details regarding the funeral service will be announced in due course.

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του Κυριάκου Χαραλάμπους, ο οποίος απεβίωσε στο σπίτι του περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, την Κυριακή 6 Αυγούστου, σε ηλικία 77 ετών.

Ο Κυριάκος, ξεχώριζε για την ευγένειά του, το χαμόγελο, την καλοσύνη του και την απεριόριστη του αγάπη για την οικογένειά του. Έχαιρε σεβασμού και εκτίμησης από όλους όσοι τον γνώριζαν. Θα μας λείψει πολύ.

Καταλείπει την αγαπημένη του σύζυγον Χρυστάλλα (από την Ορμήδεια) και τους τρεις γιους τους Χάρη, Κύπρο & Παναγώτη, τη νύφη του Χέλεν και τα δύο του εγγόνια, Άλεξ & Τζέιμς.

Λεπτομέρειες της κηδείας θα ανακοινωθούν εντός των ημερών.

Parikiaki extend their condolences to the family