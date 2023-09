DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Kyriacos Charalambous

(from Pendayia, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the funeral details of our beloved Kyriacos

who passed away on Sunday 6 August 2023, aged 77.

He leaves behind his devoted wife Chrystalla (from Ormidhia, Cyprus), his sons Harry, Kyp & Panny, his daughter-in-law Helen, his grandsons Alex & James and his loving siblings Tony, Kasiani & Eftychia.

The funeral will take place on Thursday, 7 September 2023, at 11:30am at St. Demetrios Greek Orthodox Church, Logan Rd, London N9 0LP, with the burial taking place

at 1:30pm, Chingford Mount Cemetery, 121 Old Church Rd, London E4 6ST. At 3pm,

a wake will follow back at the Church Hall of St. Demetrios Greek Orthodox Church.

All friends & family are welcome to join throughout the entire day. As an alternative

to flowers, donations are welcome to the Asthma & Lung UK Charity

at https://kyriacos.muchloved.com or to St. Demetrios Greek Orthodox Church

at https://donate.giveasyoulive.com/fundraising/kyriacos. A Donation Box will also

be available throughout the day.

The 40-days memorial of our beloved Kyriacos will be held on Sunday, 10 September at St. Demetrios Greek Orthodox Church, Edmonton, Town Rd, London N9 0LP

“Forever in our hearts, may he rest in eternal peace”

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Κυριάκος Χαραλάμπους

(από την Πεντάγεια, Κύπρος)

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τις λεπτομέρειες της κηδείας του αγαπημένου μας Κυριάκου, ο οποίος απεβίωσε την Κυριακή 6 Αυγούστου, σε ηλικία 77 ετών.

Καταλείπει την αγαπημένη του σύζυγο Χρυστάλλα (από την Ορμήδεια), τους τρεις γιους του Χάρη, Κύπρο & Παναγώτη, τη νύφη του Χέλεν, τα δύο του εγγόνια Άλεξ & Τζέιμς και τα αγαπημένα του αδέρφια Τόνι, Κασσιανή & Ευτυχία.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2023, στις 11:30πμ από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου στο Edmonton, Logan Rd, London N9 0LP, ενώ η ταφή θα γίνει στη 1:30μμ στο κοιμητήριο Chingford Mount, 121 Old Church Rd, London E4 6ST. Στις 3μμ, θα δοθεί η παρηγοριά στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αγίου Δημητρίου. Προσκαλούνται όλοι οι συγγενείς και φίλοι που τιμούν τη μνήμη του, να παρευρεθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αντί λουλουδιών, μπορούν να γίνονται εισφορές για το Asthma & Lung UK Charity στο: https://kyriacos.muchloved.com ή για την εκκλησία Αγ. Δημητρίου στο: https://donate.giveasyoulive.com/fundraising/kyriacos

Επίσης, θα υπάρχει κουτί στην εκκλησία για εισφορές.

Το 40ήμερο μνημόσυνο του αγαπημένου μας Κυριάκου θα τελεστεί την Κυριακή,

10 Σεπτεμβρίου στον ιερό ναό Αγ. Δημητρίου, Edmonton, Town Rd, London N9 0LP.

«Για πάντα στην καρδιά μας, ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του»

Parikiaki extend their condolences to the family